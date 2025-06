Turecký súd vydal zatykač na majiteľa pro-opozičnej televízie Halk TV

Istanbul 11. júna (TASR) - Istanbulský súd v utorok večer vydal zatykač na majiteľa televízie Halk TV spriaznenej s opozičnou Republikánskou ľudovou stranou (CHP). Cafer Mahiroglu je podozrivý z manipulácie verejných obstarávaní prostredníctvom podplácania verejných činiteľov. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Mahiroglu dlhodobo žije v Londýne a obvinenia odmieta. „Som obvinený na základe vymyslených nepravdivých tvrdení a ohovárania niekoho, koho som nikdy v živote nestretol a ani nevidel," napísal na sociálnej sieti X. Dodal, že žije v zahraničí už 35 rokov. „Za to, že som majiteľom Halk TV, ľudovej televízie, a za to, že bránim demokraciu, práva a zákony, sa platí,“ poznamenal.



Reuters pripomína, že v uplynulom období turecké orgány zasahujú proti predstaviteľom CHP. Viacerých starostov a miestnych predstaviteľov najmä v Istanbule zatkli. Súd vzal v marci do väzby aj primátora Istanbulu Ekrema Imamoglua pre obvinenia z korupcie. Tento opozičný politik je považovaný za najväčšieho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeho zatknutie vyvolalo masové protesty.