Turecký súd vzal do väzby novinára pre zverejnenie mien prokurátorov

Istanbul 10. novembra (TASR) - Istanbulský súd v sobotu večer vzal do väzby tureckého novinára pre jeho príspevky na sociálnej sieti, kde zverejnil mená prokurátorov, ktorí dohliadajú na trestné konanie vedené voči politikovi z hlavnej tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP). Informoval o tom jeho právnik. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Furkana Karabaya, reportéra webového portálu 10Haber, zadržali v piatok ráno po tom, čo na sociálnej sieti X zverejnil mená prokurátorov v prípade Ahmeta Özera. Ten bol v minulosti starostom istanbulskej mestskej časti Esenyurt. Polícia ho zadržala koncom októbra pre podozrenie z napojenia na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu.



Podľa Reuters súd rozhodol o väzbe pre Karabaya z dôvodu, že jeho príspevky boli "namierené proti verejným činiteľom zapojeným do boja proti terorizmu."



Karabay vo svojom vyhlásení pred súdom obvinenie odmietol s tým, že mená prokurátorov zverejnili viaceré médiá, ako aj líder CHP Özgür Özel. Ten vyšetrovanie starostu odsúdil a vyhlásil, že ho nariadil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Právnik Karabaya Enes Ermaner považuje zadržanie svojho klienta za nezákonné. "Novinár bol zatknutý za to, že informoval o osobách, ktorých mená sú verejne známe. Je to hanba," vyhlásil.



Organizácie zamerané na ochranu slobody tlače a hlavná opozičná strana zatknutie odsúdili. "Zatknutie novinára len za to, že podáva správy a informuje verejnosť, je vážnym zásahom do slobody tlače a demokratických hodnôt," uviedlo vo vyhlásení Združenie progresívnych novinárov.