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Turecký súd znemožnil Imamogluovi kandidovať v prezidentských voľbách
Tento prípad je len jedným z viacerých súdnych sporov, v ktorých Imamoglu figuruje.
Autor TASR
Ankara 20. novembra (TASR) - Turecký súd vo štvrtok rozhodol, že univerzitný diplom väzneného istanbulského starostu Ekrema Imamoglua je neplatný. Nemôže tak kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2028. S odvolaním sa na turecké médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Na základe tureckých zákonov musí mať prezident platný univerzitný diplom. Súdny proces v tejto kauze sa začal vlani v septembri. Imamoglu na pojednávaní uviedol, že ako 18-ročného ho prijali na univerzitu v Severocyperskej tureckej republike, ktorú uznáva len Ankara.
Následne prestúpil na Istanbulskú univerzitu, kde štúdium dokončil v súlade s predpismi tureckej Rady pre vysoké školstvo (YÖK). „Videl som oznámenie o možnosti prestupu na Istanbulskú univerzitu, spĺňal som podmienky, podal som si prihlášku, prijali ma a štúdium som úspešne dokončil,“ povedal Imamoglu. „Čoho presne som sa dopustil? Akého podvodu?“, pýtal sa. Jeho kancelária tiež zverejnila kópiu diplomu z odboru podnikový manažment, ktorý získal v roku 1995.
Tento prípad je len jedným z viacerých súdnych sporov, v ktorých Imamoglu figuruje. Opozičného politika, ktorý je považovaný za jednu z mála osobností schopných poraziť prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vo voľbách, zadržali v marci 2025 pre obvinenia z korupcie. Jeho Republikánska ľudová strana (CHP) ich označuje za politicky motivované.
Istanbulská univerzita už deň pred zadržaním Imamoglua oznámila, že mu odoberie vysokoškolský titul, ktorý mu bol podľa nej udelený neoprávnene. Odobratie diplomov z rovnakého dôvodu vtedy oznámila aj ďalším vyše 20 absolventom.
Zadržanie Imamoglua vyvolalo v Turecku masové protesty a podľa AFP je vnímané ako pokus o odstránenie najsilnejšieho súpera prezidenta Erdogana. Opozičný politik je obvinený v celkovo 142 bodoch a v prípade odsúdenia mu hrozí až 2430 rokov väzenia. Všetky obvinenia odmieta.
Na základe tureckých zákonov musí mať prezident platný univerzitný diplom. Súdny proces v tejto kauze sa začal vlani v septembri. Imamoglu na pojednávaní uviedol, že ako 18-ročného ho prijali na univerzitu v Severocyperskej tureckej republike, ktorú uznáva len Ankara.
Následne prestúpil na Istanbulskú univerzitu, kde štúdium dokončil v súlade s predpismi tureckej Rady pre vysoké školstvo (YÖK). „Videl som oznámenie o možnosti prestupu na Istanbulskú univerzitu, spĺňal som podmienky, podal som si prihlášku, prijali ma a štúdium som úspešne dokončil,“ povedal Imamoglu. „Čoho presne som sa dopustil? Akého podvodu?“, pýtal sa. Jeho kancelária tiež zverejnila kópiu diplomu z odboru podnikový manažment, ktorý získal v roku 1995.
Tento prípad je len jedným z viacerých súdnych sporov, v ktorých Imamoglu figuruje. Opozičného politika, ktorý je považovaný za jednu z mála osobností schopných poraziť prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vo voľbách, zadržali v marci 2025 pre obvinenia z korupcie. Jeho Republikánska ľudová strana (CHP) ich označuje za politicky motivované.
Istanbulská univerzita už deň pred zadržaním Imamoglua oznámila, že mu odoberie vysokoškolský titul, ktorý mu bol podľa nej udelený neoprávnene. Odobratie diplomov z rovnakého dôvodu vtedy oznámila aj ďalším vyše 20 absolventom.
Zadržanie Imamoglua vyvolalo v Turecku masové protesty a podľa AFP je vnímané ako pokus o odstránenie najsilnejšieho súpera prezidenta Erdogana. Opozičný politik je obvinený v celkovo 142 bodoch a v prípade odsúdenia mu hrozí až 2430 rokov väzenia. Všetky obvinenia odmieta.