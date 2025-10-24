Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecký sudca zamietol korupčný prípad proti opozičnej CHP

Na snímke líder Republikánskej ľudovej strany (CHP) Ozgur Özel. Foto: TASR/AP

Cieľom žaloby bolo zrušiť výsledok hlasovania v CHP pre údajnú manipuláciu hlasov.

Autor TASR
Ankara 24. októbra (TASR) - Súd v tureckej Ankare v piatok zamietol prípad korupcie proti hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strane (CHP). Prípad, ktorý sa zameriaval na údajné kupovanie hlasov na primárkach CHP v roku 2023, je podľa sudcu bezpredmetný. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Cieľom žaloby bolo zrušiť výsledok hlasovania v CHP pre údajnú manipuláciu hlasov. Lídrom strany sa po tomto hlasovaní stal Özgür Özel, ktorý vo funkcii predsedu vystriedal dlhoročného lídra Kemala Kiličdarogla. Vedenie strany obvinili z podplácania delegátov na zjazde pred dvoma rokmi, aby hlasovali za Özeľa.

V prípade, že by bola žaloba úspešná, mohlo by dôjsť k odvolaniu Özela z funkcie. Sudca však uviedol, že dôvod žaloby sa stal bezpredmetný, keďže CHP už od roku 2023 mala ďalšiu voľbu svojho lídra. V hlasovaní v septembri tohto roka si najväčší opozičný subjekt v Turecku opäť zvolil Özela. Ten bol jediným kandidátom.

CHP sa už po septembrovom hlasovaní domnievala, že jeho výsledok činí súdny proces o korupcii irelevantným.

Právnik žalobcov priznal, že ich rozhodnutie súdu zaskočil a plánujú sa proti nemu odvolať.

Kritici odsúdili tento prípad ako politicky motivovaný pokus oslabiť najstaršiu politickú stranu, ktorá naďalej stúpa v prieskumoch. Obvinenia odsúdila aj samotná CHP a obvinila vládu z využívania súdneho sytému na „politický prevrat“.

V obciach a mestách, kde vo voľbách zvíťazili kandidáti CHP, prebehli tento rok vlny zatýkania, počnúc zadržaním primátora Istanbulu Ekrema Imamogla v marci. Ten je kandidátom CHP v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v roku 2028, a je považovaný za hlavného vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Istanbul a niekoľko veľkých miest padli v roku 2019 do rúk CHP, pričom opozícia v minuloročných komunálnych voľbách ďalej rozšírila svoju kontrolu a vplyv.

Kritici tvrdia, že právne kroky vládnych úradov sú politicky motivované a zamerané na podkopanie rastúceho vplyvu CHP. Erdoganova vláda však trvá na tom, že súdy fungujú nezávisle bez politického zasahovania.
