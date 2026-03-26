Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. marec 2026Meniny má Emanuel
< sekcia Zahraničie

Turecký tanker sa stal v Čiernom mori terčom útoku

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Istanbul 26. marca (TASR) — Turecký tanker Altura, plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, sa stal vo štvrtok ráno v Čiernom mori terčom útoku pravdepodobne bezposádkového hladinového plavidla. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

V dôsledku výbuchu bol poškodený mostík a do strojovne sa dostala voda. Kapitán požiadal o pomoc tureckú pobrežnú stráž, ktorá vyslala svoje člny a záchranné plavidlo.

„Domnievame sa, že cieľom útoku bola strojovňa. Myslíme si, že útok nebol vykonaný dronom, ale bezposádkovým hladinovým plavidlom,“ povedal turecký minister dopravy a infraštruktúry Abdulkadir Uraloglu.

Minister nešpecifikoval, či k útoku došlo v tureckých vodách, no turecké médiá informovali, že incident sa stal 24 kilometrov od Bosporského prielivu.

Podľa webu Marinetraffic tanker prevážajúci 140.000 ton ropy smeroval z ruského prístavného mesta Novorossijsk do Istanbulu. Na palube tankera vlastneného tureckou firmou Bešiktaš bolo 27 tureckých štátnych príslušníkov, nikto z nich neutrpel zranenia.

V decembri 2025 došlo v Čiernom mori k sérii incidentov súvisiacich s rusko-ukrajinským konfliktom, ktoré vyvolali napätie medzi Tureckom, Ruskom a Ukrajinou. Tieto udalosti zahŕňali útoky na civilné lode aj narušenie tureckého vzdušného priestoru. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakcii varoval, že Čierne more sa nesmie stať „oblasťou konfrontácie“ a vyzval Ruko a Ukrajinu na ochranu civilnej plavby a energetickej infraštruktúry.
Neprehliadnite

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky