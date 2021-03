Turecký ústavný súd odmietol posúdiť odvolanie prokurdského politika

Ankara 31. marca (TASR) - Turecký Ústavný súd v stredu odmietol pojednávať o odvolaní popredného prokurdského politika, ktorému bol odobraný poslanecký mandát i imunita. Stalo sa tak na základe obvinenia, že svojím príspevkom na sociálnych sieťach propagoval terorizmus, Informovala o tom agentúra AFP.



Týmto poslancom je Ömer Faruk Gergerlioglu z ľavicovej Ľudovodemokratickej strany (HDP), ktorý na internete zdieľal článok s výzvou kurdských militantov adresovanou vláde v Ankare, aby podnikla kroky smerujúce k mieru.



Príslušné orgány tento článok označili za "šírenie propagandy terorizmu". Bývalému poslancovi za to hrozí trest dva a pol roka väzenia.



Gergerlioglu podráždil vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana tým, že upozornil na porušovanie ľudských práv, ktoré mainstreamové turecké médiá ignorujú, vrátane osobných prehliadok zadržaných žien.



Ústavný súd v stredu uviedol, že nemá právomoc rozhodovať o odvolaní Gergerliogla, informovala oficiálna tlačová agentúra Anadolu.



Samotný prokurdský politik avizoval, že teraz má v úmysle podať odvolanie na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.



Ústavný súd má v stredu rozhodnúť aj o tom, či prijme obžalobu na zákaz HDP pre jej údajné prepojenie so zakázanou Kurdskou robotníckou stranou (PKK).



Turecká vláda tvrdí, že HDP - tretia najväčšia strana v parlamente - je politickým frontom PKK, čo však HDP popiera. Kritici tvrdia, že kroky voči HDP majú za cieľ eliminovať nepohodlnú opozíciu.



PKK je Ankarou i jej západnými spojencami zaradená na zoznam teroristických organizácií, keďže od roku 1984 vedie ozbrojený boj proti tureckému štátu.



V súlade s týmito obvineniami požiadal nedávno turecký generálny prokurátor o rozpustenie HDP a vydanie zákazu, ktorý by 687 členom strany znemožnil pôsobiť v politike na obdobie piatich rokov.



Tento pokus o zákaz strany však v utorok narazil na právny problém, keď osobitný súdny spravodajca dospel k záveru, že prokurátorovo podanie má "nedostatky" týkajúce sa totožnosti a úloh niektorých obžalovaných.



Súd má teraz možnosť buď vrátiť obžalobu na prepracovanie, alebo ju prijať a umožniť prokurátorovi, aby počas procesu upravil svoj spis, uviedla turecká televízia NTV.