Turek bude splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal
Predseda Motoristov Petr Macinka, ktorý je aktuálne ministrom zahraničných vecí a zároveň životného prostredia, uviedol, že prezident vláde komplikuje situáciu.
Autor TASR,aktualizované
Praha 12. januára (TASR) - Česká vláda na svojom pravidelnom pondelkovom zasadnutí schválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. Stane sa ním poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek. Po rokovaní vlády to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že ide o dočasné riešenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to dočasné riešenie, s ktorým prišli Motoristi, aby mohol pán Turek začať pracovať na svojej agende na ministerstve životného prostredia,“ povedal Babiš.
Predseda Motoristov Petr Macinka, ktorý je aktuálne ministrom zahraničných vecí a zároveň životného prostredia, uviedol, že prezident vláde komplikuje situáciu. „Značne kreatívnym spôsobom pristupuje k článku 68 Ústavy ČR, ale my potrebujeme nejako fungovať, takže preto sme pristúpili k tomuto kroku, že dnes vláda zrušila jedného vládneho splnomocnenca pre medzinárodné vyjednávanie v oblasti ochrany klímy a zriadila funkciu splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal,“ vysvetlil Macinka.
Turkovou úlohou bude podľa Macinku koordinovať rezorty pri tvorbe vyjednávaní a uplatňovaní politík a opatrení EÚ v oblasti klímy a Green Dealu, čiže bude mať aj medzirezortný presah. Zameria sa podľa jeho slov na ekonomické a sociálne dôsledky na ČR, bude rokovať so zástupcami priemyslu, zamestnávateľov či odbornej verejnosti. „Bude tiež zastupovať českú vládu na vybraných rokovaniach s orgánmi EÚ a na niektorých neformálnych medzinárodných konzultáciách,“ priblížil Turkovu agendu šéf Motoristov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
