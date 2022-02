Turek má 14 mesiacov nepretržite pozitívny test na koronavírus

Istanbul 14. februára (TASR) - Tureckému občanovi Muzafferovi Kayasanovi vychádza pozitívny test na koronavírus už neuveriteľných 14 mesiacov. Celkovo mal 78 pozitívnych testov, pričom podľa tureckých lekárov ide o vôbec najdlhšiu pretrvávajúcu infekciu koronavírusom, akú v Turecku doposiaľ zaznamenali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Lekári predpokladajú, že organizmus 56-ročného Kayasana nedokáže vírus plne poraziť v dôsledku oslabenej imunity. Kayasan je totiž onkologickým pacientom a trpí leukémiou. Pozorne ho sledujú aj v súvislosti s rizikom vzniku novej mutácie vírusu.



Kayasan sa koronavírusom nakazil v novembri 2020, a práve preto, že je onkologickým pacientom, sa obával, že nákaza sa mu stane osudnou. To sa však nestalo.



Pre nákazu koronavírusom bol niekoľkokrát hospitalizovaný. V nemocnici zatiaľ celkovo strávil deväť mesiacov a zvyšných päť sa snažil izolovať vo svojom byte. Napriek tomu ho však podľa agentúry Reuters neopúšťa dobrá nálada.



"Hádam, že som dostal ženskú verziu covidu, ktorá je mnou posadnutá," uviedol Kayasan. Svojich príbuzných v poslednom čase vída iba skrz sklenené dvere. Podľa svojho syna Gokhana bol Kayasan vždy "pozitívnou osobou", avšak nie v tomto zmysle.



Kayasan pre koronavírusom už stratil čuch i chuť a apeluje na úrady, aby mu aspoň umožnili voľnejší pohyb. Pre pretrvávajúcu pozitivitu sa Turek nemôže dať ani zaočkovať proti koronavírusu.



"Prípad pacienta, ktorý by bol pozitívny 441 dní, doposiaľ hlásený nebol," uviedol Cagri Buke z istanbulskej nemocnice Acibadem.



U pacientov s koronavírusom, ktorí trpia imunosupresiou, existuje väčšie riziko dlhotrvajúcej infekcie s respiračným syndrómom, vyplýva zo štúdie uverejnenej vlani v lekárskom časopise New England Journal of Medicine.



Podľa ďalšej štúdie, ktorú vykonalo Združenie pre leukémiu a lymfóm, si jeden zo štyroch pacientov trpiacich rakovinou krvi nedokáže v tele vybudovať detegovateľné protilátky proti koronavírusu ani po podaní dvoch dávok vakcíny, píše Reuters.