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Turek odstúpi z funkcie splnomocnenca, ak bude uznaný za vinníka

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Na snímke čestný prezident strany v ČR Motoristi sebe Filip Turek počas návštevy predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomia Okamuru na Bratislavskom hrade. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) prijal dnes 2. decembra 2025 predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomia Okamuru na Bratislavskom hrade v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

V prípade, že bude políciou uznaný za vinníka nehody, odstúpi z funkcie.

Autor TASR
Praha 14. júla (TASR) - Český poslanec Filip Turek v utorok vyhlásil, že až do vyšetrenia svojej pondelňajšej autonehody nebude vykonávať funkciu splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. V prípade, že bude políciou uznaný za vinníka nehody, odstúpi z funkcie. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.

Dokým polícia nerozhodne o vinníkovi, nebudem vykonávať funkciu splnomocnenca a zachovám sa podľa výsledkov vyšetrovania polície. Rozhodnutie budem plne rešpektovať a v prípade, že budem označený za vinníka, na funkciu rezignujem,“ uviedol poslanec na Facebooku.

Turek v pondelok v centre Prahy narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa v dôsledku toho prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Zo zverejnených záberov vyplýva, že Turek do križovatky smeroval v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno. Práve tam sa zrazil s nemocničným autom.

Premiér Andrej Babiš v reakcii na zverejnené zábery vyhlásil, že ak sa tá situácia stala tak, ako to z týchto záberov vyplýva, Turek by mal rezignovať na funkciu splnomocnenca.
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