Turek požiadal Pavla o stretnutie
Autor TASR
Praha 17. decembra (TASR) - Kandidát na ministra životného prostredia za stranu Motoristi sebe Filip Turek v stredu dopoludnia požiadal českého prezidenta Petra Pavla o stretnutie a čaká na určenie termínu. TASR o tom informuje podľa správy webu Novinky.cz.
Rezort životného prostredia vedie od pondelka dočasne Petr Macinka. Turek sa mal s Pavlom a kandidátmi na ministrov stretnúť už skôr, zabránili mu v tom však zdravotné problémy a pobyt v nemocnici.
Pavel ešte predtým avizoval, že má k Turkovi výhrady a pochyboval, že by na tom ich stretnutie mohlo niečo zmeniť. Za problematické považoval jeho príspevky na sociálnych sieťach, najmä tie, ktoré poukazovali na fascináciu Turka nacistickým režimom.
Pavlovi sa nepáčilo ani jeho vysvetlenie, že v skutočnosti ich písali neznámi kamaráti cez jeho telefón. „Mal by sa správať ako chlap, nevymýšľať si ako malý chlapec a keď urobí chybu, proste sa k tomu postaviť,“ vyhlásil Pavel v pondelok počas živého vysielania na svojom Facebooku, kde odpovedal na divácke otázky.
„Ak by mal byť ministrom niekto, kto po väčšinu svojho života dáva najavo, že pravidlá a zákony existujú pre tých slabších a že niektorí sú takí frajeri, že si môžu dovoliť pravidlá obchádzať a na zákony kašlať, potom to nie je dobrý príklad,“ vysvetlil prezident.
Turek v utorok reagoval na Pavlove výčitky na sociálnych sieťach. „Mám z toho dojem, že som najhorší človek na svete. Napriek tomu by som hodnotenie nechal na voličoch a občanoch republiky. Právne dôvody nemenovania neexistujú a ako chlap sa chovám. Vraj nedodržiavam pravidla, nemyslím si, ctím si predovšetkým písané pravidlá, čiže pravidlá zákonné, nie pravidlá niektorých novinárov,“ napísal Turek s tým, že predovšetkým je potrebné ctiť si ústavu.
Česku od pondelka vládne kabinet premiéra Andreja Babiša. Vládu zloženú z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe na Pražskom hrade vymenoval Pavel v zložení, ktoré mu pred týždňom Babiš oficiálne navrhol. Vymenovaním novej vlády sa skončilo štvorročné pôsobenie koaličnej vlády Petra Fialu.
