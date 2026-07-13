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Turek sa v Prahe zrazil s nemocničným autom, po náraze sa prevrátilo
Turek uviedol, že ho situácia mrzí.
Autor TASR
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Praha 13. júla (TASR) - Český poslanec Filip Turek mal v pondelok popoludní v centre Prahy nehodu, pri ktorej sa zrazil s nemocničným autom prevážajúcim krv. To po náraze skončilo na streche na električkových koľajach a jeho vodiča záchranári transportovali so zranením do nemocnice, informuje spravodajkyňa TASR.
Podľa hovorkyne pražskej polície Evy Kropáčovej malo auto Škoda Fabia, ktoré podľa polepov patrilo Nemocnici na Homolke, zapnuté výstražné svetelné znamenie. Po zrážke s Turkovým Mercedesom triedy G, ktoré môže vážiť o tonu až 1,5 tony viac, sa v ulici Ječná prevrátilo na strechu.
Turek uviedol, že ho situácia mrzí. „Išiel som na zelenú a, bohužiaľ, som sa stretol s autom, ktoré išlo asi zhora. A tým, že mám veľké auto a on menšie, bohužiaľ sa to menšie auto prevrátilo. Pán má odrenú ruku, ale vyzeral, že je v poriadku, takže dúfam, že bude v pohode a že to nebude nič vážne. Mrzí ma to,“ uviedol ešte na mieste nehody niektorým novinárom a video následne pridal aj na svoje sociálne siete. Či je vinníkom nehody alebo nie, určí podľa jeho slov polícia.
Hovorca pražských záchranárov Karel Kirs však pre server iDNES.cz dodal, že asi 60-ročný muž utrpel viacero zranení vrátane stredne ťažkého poranenia hlavy. Po ošetrení na mieste ho záchranári previezli do traumacentra, podľa Kirsa bol pri vedomí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Podľa hovorkyne pražskej polície Evy Kropáčovej malo auto Škoda Fabia, ktoré podľa polepov patrilo Nemocnici na Homolke, zapnuté výstražné svetelné znamenie. Po zrážke s Turkovým Mercedesom triedy G, ktoré môže vážiť o tonu až 1,5 tony viac, sa v ulici Ječná prevrátilo na strechu.
Turek uviedol, že ho situácia mrzí. „Išiel som na zelenú a, bohužiaľ, som sa stretol s autom, ktoré išlo asi zhora. A tým, že mám veľké auto a on menšie, bohužiaľ sa to menšie auto prevrátilo. Pán má odrenú ruku, ale vyzeral, že je v poriadku, takže dúfam, že bude v pohode a že to nebude nič vážne. Mrzí ma to,“ uviedol ešte na mieste nehody niektorým novinárom a video následne pridal aj na svoje sociálne siete. Či je vinníkom nehody alebo nie, určí podľa jeho slov polícia.
Hovorca pražských záchranárov Karel Kirs však pre server iDNES.cz dodal, že asi 60-ročný muž utrpel viacero zranení vrátane stredne ťažkého poranenia hlavy. Po ošetrení na mieste ho záchranári previezli do traumacentra, podľa Kirsa bol pri vedomí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)