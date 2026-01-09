< sekcia Zahraničie
Turek: Vojna na Ukrajine má mnoho dôvodov vrátane rozširovania NATO
Ku konfliktu podľa neho viedla zlá zahraničná politika superveľmocí.
Autor TASR
Praha/Kyjev 9. januára (TASR) - Poslanec Parlamentu ČR Filip Turek, ktorý spolu so šéfom českej diplomacie Petrom Macinkom navštívil v piatok Kyjev, na mieste vyhlásil, že vojna na Ukrajine má mnoho príčin - medzi nimi je napríklad rozširovanie NATO či etnické dôvody. Povedal to pred bytovým domom, ktorý v noci na piatok zasiahli ruské drony, informuje spravodajkyňa TASR.
To, že „niekde niekto posiela rakety alebo drony na obyvateľstvo“ a zomierajú tam civilisti, je podľa slov Turka tragédia. Zdôraznil, že balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorou Rusko v piatok útočilo na ukrajinskú Ľvovskú oblasť, považuje za jednu z najnebezpečnejších zbraní. Podotkol, že útok vo vlaku počul.
Ku konfliktu podľa neho viedla zlá zahraničná politika superveľmocí. „Viem, že na to sú médiá alergické, pretože Rusi tento argument používajú tiež, ale jedným z argumentov je, samozrejme, nejaké rozširovanie NATO a hlavným argumentom je určite to, že predchádzajúce vlády mali mnoho biznisu s Ruskom a východ Ukrajiny mohli Rusi, niektorí oligarchovia a možno aj režim určitým spôsobom ekonomicky drancovať,“ podotkol Turek a ako ďalšie uviedol aj etnické dôvody. Dodal, že to povedal mnohokrát a na svojom názore trvá.
Turek bol pôvodne kandidátom Motoristov na post ministra zahraničných vecí. Strana nakoniec podľa svojich slov urobila „ústupok“, lebo vedela, že prezident ČR Petr Pavel má s nomináciou Turka problém a na post navrhla Petra Macinku, ktorý sa mal pôvodne stať ministrom životného prostredia.
Pavel však následne uviedol, že Turek by sa vôbec nemal stať členom vlády a keď mu tento týždeň premiér Andrej Babiš odovzdal nomináciu Turka na post ministra životného prostredia, prezident oznámil, že ho nevymenuje. V piatok to rozsiahlo zdôvodnil v liste, kde napríklad uviedol, že Turek adoroval nacistické Nemecko alebo že ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám. Motoristi však na jeho nominácii trvajú.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
