Turista, ktorý vyryl v Koloseu meno svojej priateľky, žije v Británii

Rím 30. júna (TASR) - Talianska polícia sa domnieva, že muž, ktorý minulý týždeň v rímskom Koloseu vyryl do kameňa svoje i priateľkine meno, je turista žijúci v Spojenom kráľovstve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Talianski karabinieri vo vyhlásení uviedli, že muža identifikovali pomocou fotografických porovnaní. Videozáznam z predmetného činu sa dostal aj na sociálne siete, kde si vyslúžil kritiku.



Polícia meno podozrivého ani ďalšie informácie k tomuto prípadu neposkytla. Muž vyryl do Kolosea nápis "Ivan+Haley 23", talianske úrady prisľúbili, že ho nájdu a potrestajú.



Tento rok bol podobný čin v rímskom Koloseu polícii nahlásený najmenej štyrikrát. Za takýto vandalizmus hrozí v Taliansku pokuta zhruba 13.800 eur a päťročné väzenie, píše AP.



Rímske Koloseum postavili v rokoch 70 až 80 n. l. Tento najväčší amfiteáter na svete využívali starovekí rímski cisári na verejné popravy a vtedajšie krvavé, divácky atraktívne športy, ako boli gladiátorské zápasy či boje s divými zvieratami - to všetko pred davom až 50.000 ľudí. Koloseum v súčasnosti každoročne navštívi približne milión turistov.