Turistami vyhľadávaný Korintský prieplav vo štvrtok znovu otvoria

Atény 30. mája (TASR) - Korintský prieplav, ktorý oddeľuje Peloponézsky polostrov od gréckej pevniny a využíva sa najmä na turistické účely, sa pre lodnú dopravu znovu otvorí 1. júna. Oznámila to v utorok tamojšia správa, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Prieplav bol uzavretý z dôvodu opráv od októbra 2022, a to v dôsledku niekoľkých zosuvov pôdy. Skaly a sutiny vtedy znemožnili prejazd touto 6,3-kilometra dlhou vodnou cestou.



Plavby cez tento prieplav, ktorého bočné steny dosahujú výšku až 85 metrov, sú vyhľadávané turistami. Táto trasa zároveň skracuje plavbu z Jadranského do Iónskeho mora o niekoľko stoviek kilometrov, hoci pre väčšinu moderných plavidiel je príliš úzka.