Turisti pre konflikt rušia dovolenky v krajinách Blízkeho východu

Tel Aviv 1. decembra (TASR) - Turisti pre konflikt Izraela s hnutím Hamas prestali dovolenkovať v regióne Blízky východ. Postihuje to najmä ekonomiky krajín ako Jordánsko, Libanon a Egypt, ktoré sú závislé od medzinárodného cestovného ruchu. TASR správu prevzala z piatkového servisu agentúry AFP.



V starovekom skalnom meste Petra v Jordánsku v súčasnosti "uvidíte málo návštevníkov", hoci začiatkom októbra tam boli davy ľudí, uviedol turistický sprievodca Amer Nezami. Vlani tam zavítalo 900.000 turistov.



"Kombinované zájazdy, ktoré zahŕňajú Jordánsko, západný breh Jordánu a Izrael, sa úplne prestali organizovať a desiatky rezervovaných zájazdov boli zrušené," povedal Nezami pre agentúru AFP. Zájazdy rušia najmä turisti zo Spojených štátov.



Recepčný v hoteli Petra Palace potvrdil, že od vypuknutia vojny veľké hotely zaznamenali 25 až 50-percentný pokles počtu rezervácií. Niektoré malé hotely hostí vôbec nemajú.



Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu OSN (UNWTO) Blízky východ v období od januára do júla tohto roka zaznamenal spomedzi globálnych regiónov najväčší nárast počtu návštevníkov .



Olivier Ponti zo spoločnosti ForwardKeys, ktorá analyzuje trendy v cestovaní, uviedol, že vojna negatívne ovplyvnila nielen dopyt po cestovaní do Izraela, ale výrazný pokles nových rezervácií evidujú aj ďalšie krajiny v regióne. Niektorí dovolenkári namiesto Turecka a Egypta cestujú za slnkom a morom do Španielska, Grécka a Portugalska.



Palestínske militantné hnutie Hamas zabilo podľa izraelských úradov pri útoku na Izrael 7. októbra 1200 ľudí, zväčša civilistov. Ďalších približne 240 rukojemníkov militanti uniesli do Pásma Gazy.



V reakcii na útok Izrael prisľúbil, že zničí Hamas, pričom jeho vzdušné útoky a pozemná ofenzíva v Pásme Gazy si už podľa úradov ovládaných Hamasom vyžiadali vyše 15.000 obetí.