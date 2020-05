Turisti sú v Portugalsku vítaní, oznámil minister

Lisabon 22. mája (TASR) - V Portugalsku sú turisti vítaní a ľudia, ktorí do krajiny pricestujú letecky, nebudú musieť podstúpiť karanténu. Uviedol to v piatok portugalský minister zahraničných vecí Augusto Santos Silva, informuje agentúra AP.



Minister povedal, že na letiskách v krajine zavedú "minimálne zdravotné kontroly", ktoré nešpecifikoval. Iné európske krajiny ako Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo uprednostnili 14-dňovú izoláciu prichádzajúcich, konštatuje AP.



Santos Silva v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Observador zdôraznil, že portugalské zdravotníctvo sa úspešne vyrovnalo so šírením koronavírusu, aj keď lekári a zdravotné sestry sa sťažujú na nedostatky. Pripomenul tiež, že Portugalsko vydalo nariadenia zamerané na to, aby sa mohli znova otvoriť pláže, hotely, reštaurácie či národné kultúrne pamiatky.



Pre Portugalsko je cestovný ruch dôležitý. Podieľa sa 15 percentami na HDP krajiny a deviatimi percentami na zamestnanosti. Tamojší predstavitelia sa tak usilujú zachrániť aspoň časť letnej dovolenkovej sezóny, dopĺňa AP.



V Portugalsku dosiaľ oficiálne registrujú 1277 úmrtí na koronavírusovú chorobu COVID-19 a takmer 30.000 prípadov nákazy.