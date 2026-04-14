Turisti v Berlíne získajú odmeny za zbieranie odpadkov a iné aktivity
Autor TASR
Berlín 14. apríla (TASR) - Turisti v Berlíne budú môcť od leta získať drobné odmeny za zbieranie odpadkov alebo cestovanie, ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na cestovnú agentúru Visit Berlin, píše TASR.
Program s názvom „BerlinPay“ by mal byť spustený v lete, pričom tento rok sa zameria na vodné cesty v meste, uvádza sa na webovej stránke agentúry.
„Propagujeme zodpovedné správanie a odmeňujeme ho. Tí, ktorí sa správajú uvedomelo pri vode a na vode – napríklad zbieraním odpadkov, skrášľovaním okolia alebo podporou sociálnych projektov – získajú od zúčastnených partnerov... malé výhody alebo špeciálne berlínske zážitky,“ uvádza sa na webovej stránke.
Visit Berlin stále hľadá partnerov, ako sú reštaurácie, hotely a kultúrne inštitúcie, ktorí sa môžu zapojiť do tohto programu a pomôcť turistom získať odmeny.
Agentúra dodala, že zatiaľ nie je pripravená zverejniť podrobnosti o partneroch, ktorí sa do iniciatívy už zapojili. Kompletný program má byť oficiálne predstavený v polovici mája.
Vzorom pre BerlinPay je koncept z dánskeho hlavného mesta „CopenPay“. V rámci tohto programu môžu turisti v Kodani získať výhody, ako sú bezplatné plavby loďou alebo prenájom bicyklov, ak preukážu, že napríklad cestovali namiesto lietadla vlakom alebo sa inak zodpovedne správali k životnému prostrediu.
