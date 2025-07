Turistický chodník cez Koščieliskú dolinu v Tatrách opäť otvoria

Zakopané 16. júla (TASR) - Turistický chodník vedúci cez Koščieliskú dolinu v poľskom Tatranskom národnom parku bude od štvrtka 17. júla opäť sprístupnený vrátane úseku k Mrožnej jaskyni a samotnej jaskyne. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy poľského Tatranského národného parku (TPN).



Práce na trase budú pokračovať bez potreby jej uzatvorenia. Návštevníkov však TPN žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov pracovníkov v teréne. Výstavba kanalizácie v doline, pre ktorú boli zavedené obmedzenia, má pokračovať do októbra tohto roka. V prípade nutnosti opätovného uzavretia chodníka budú verejnosť informovať osobitným oznámením.



TPN upozorňuje, že počas celého obdobia výstavby, teda v lete a na jeseň, môžu osoby so zdravotným postihnutím na vozíku a rodičia s kočíkmi čeliť výrazným prekážkam pri pohybe v doline. Návštevníkom preto odporúčajú zvoliť alternatívne trasy, napríklad smerom do Chocholowskej doliny.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)