Turistka na Kréte prišla o život po zosuve skál

Atény 18. septembra (TASR) - Turistka prišla v stredu o život po zosuve skál vyvolanom náhlym lejakom vo vyhľadávanom gréckom národnom parku Samaria na západe ostrova Kréta. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Grécka štátna televízia ERT informovala o obeti ako o 33-ročnej Ukrajinke. Niektoré grécke médiá ju opisujú ako Ukrajinku žijúcu v Nemecku, pričom agentúra AFP uvádza, že okolo jej štátnej príslušnosti stále panujú nejasnosti.



Na nohu jej spadla masívna skala a prišla o veľké množstvo krvi. Podľa vedenia parku jej poskytli prvú pomoc, zomrela však skôr, než ju bolo možné previezť do nemocnice. "Spadnutá skala... sa jej zarezala do stehna," povedal pre stanicu Mega TV Alkiviadis Pentarakis zo zmieneného parku. Dodal, že išlo o neočakávanú búrku v oblasti, ktorá vie byť pri zlom počasí nebezpečnou.



V rokline, ktorá má 16 kilometrov a je jednou z najdlhších v Európe, sa v tom čase nachádzalo vyše 1000 turistov, podľa úradov však nik ďalší závažné zranenia neutrpel, ani neuviazol pod skalami. V evakuácii turistom pomáhali aj hasiči. Miestne úrady informovali, že roklina teraz zostane uzavretá, dokým ju nepreskúmajú geológovia, aby sa tak predišlo ďalším prípadným zosuvom.