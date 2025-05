Turistu zavalil na niekoľko hodín balvan v ľadovom potoku

Anchorage 31. mája (TASR) - Turista na Aljaške zázračne prežil po tom, čo zostal niekoľko hodín uväznený tvárou dolu v ľadovej vode potoka pod viac než 300-kilogramovým balvanom. TASR informuje podľa piatkovej správy na webe stanice BBC.



Kell Morris bol s manželkou na túre pod ľadovcom neďaleko aljašského mesta Anchorage, keď v dôsledku náhleho zosuvu skál spadol do potoka. Na jeho nohu dopadol kameň s hmotnosťou 318 kg, ktorý ho zavalil a pripútal na mieste.



Jeho manželka mu následne umiestnila hlavu do pozície nad hladinou vody a zalarmovala záchranárov, pričom im poskytla presné súradnice ich polohy.



K nehode došlo ešte minulú sobotu neďaleko ľadovca Godwin. Morris neskôr spresnil, že kameň, ktorý ho pripútal na mieste, dopadol do „žľabu“ vytvoreného z iných kameňov, čo ho ochránilo pred rozdrvením, bránil mu však v pohybe.



Záchranári dorazili na miesto zosuvu vrtuľníkom, ktorý však v danom teréne nemohol pristáť, a tak z neho museli povyskakovať. Na zdvihnutie balvana museli použiť náradie. Navyše ich tlačil čas; hladina potoka napájaného ľadovcom totiž stúpala, pretože denné teploty spôsobovali rýchlejšie topenie ľadu a snehu, pripomína BBC.



„Domnieval som sa, že v tej vode dlho nevydržím,“ uviedol Morris v stredajšom rozhovore pre denník Anchorage Daily News s tým, že voda mu siahala po bradu a striedavo strácal a nadobúdal vedomie.



Po tom, čo sa záchranárom pomocou nafukovacích airbagov zhruba po troch hodinách podarilo balvan nadvihnúť a podchladeného turistu vyslobodiť, vrtuľníkom bol okamžite prevezený do nemocnice, odkiaľ ho po niekoľkých dňoch prepustili, dodáva BBC.