NAPANT a Región Liptov podpísali memorandum o spolupráci
Spoločný projekt zrealizovali už v polovici letných prázdnin v okolí druhého najvyššieho vrcholu Nízkych Tatier.
Autor TASR
Demänovská Dolina 21. októbra (TASR) - Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov podpísali memorandum o spolupráci s cieľom posilniť udržateľný rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov. Ako pre TASR informovala Katarína Šarafínová z OOCR Región Liptov, po avizovanej zonácii je to ďalší krok k tomu, aby NAPANT zostal atraktívnym prírodným skvostom.
Nové memorandum o spolupráci vytvára pevný rámec pre spoločné projekty zamerané na ochranu prírodného dedičstva, environmentálne vzdelávanie, rozvoj turistickej infraštruktúry a spoločnú propagáciu destinácie. „Naším cieľom je spájať ľudí, ktorí majú chuť tvoriť hodnotné zážitky v súlade s našou prírodou. Veríme, že spoločné projekty dokážu ukázať, že udržateľný turizmus na Liptove je nielen možný, ale aj atraktívny,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.
Spolupráca bude prebiehať formou pravidelných pracovných stretnutí, konzultácií a výmeny informácií. Memorandum je uzatvorené na dobu neurčitú a umožňuje uzatvárať samostatné dohody k jednotlivým projektom - od ekologických trás cez vzdelávacie programy až po nové formy zážitkovej turistiky. „Veríme, že úzka koordinácia krokov so Správou NAPANT-u nám pomôže aj v čase zónacie správne napredovať a udržateľne rozvíjať destináciu Liptov,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Spoločný projekt zrealizovali už v polovici letných prázdnin v okolí druhého najvyššieho vrcholu Nízkych Tatier. „Vznikol tam nenáročný Panoramatický chodník Chopok, ktorý je príkladom citlivej spolupráce liptovskej OOCR s našou Správou NAPANT-u. Na ôsmich zastaveniach turisti spoznávajú lokalitu, ale aj históriu, faunu, flóru a zaujímavosti turisticky atraktívneho skvostu,“ spresnil riaditeľ Správy NAPANT-u Michal Babnič.
Nová zonácia prináša presne stanovené pravidlá na ochranu prírody. „Najcitlivejšie časti územia budú úplne bezzásahové, teda s najvyšším stupňom ochrany a bez možnosti developerských zásahov, výstavby či rozširovania turistickej infraštruktúry. Zároveň sa určujú zóny vhodné pre tzv. mäkký turizmus - teda šetrné formy cestovného ruchu. V týchto lokalitách bude možné zriaďovať návštevnícke centrá, jednoduché turistické ubytovne, prístrešky či hygienické zariadenia,“ dodala Šarafínová.
