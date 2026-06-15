< sekcia Zahraničie
Türk: Irán od januára popravil najmenej 40 osôb
AFP zdôrazňuje, že represie boli v Iráne bežné aj pred vojnou na Blízkom východe.
Autor TASR
Ženeva 15. júna (TASR) - V Iráne od začiatku roka popravili najmenej 40 ľudí vrátane 18 demonštrantov, a to z „dôvodu národnej bezpečnosti“. V pondelok o tom informoval vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, píše TASR podľa agentúry AFP.
Türk vyjadril poľutovanie nad tým, že Teherán zintenzívnil represie od smrtiaceho zásahu proti celonárodným januárovým protestom, a to aj uprostred vojny na Blízkom východe, ktorú vo februári vyvolali útoky USA a Izraela na Irán.
Vysoký komisár preto privítal nedeľné oznámenie, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na mierovej dohode. „Je jasné, že všetky strany musia preukázať maximálnu zdržanlivosť a pracovať na implementácii dosiahnutej dohody rýchlo a v dobrej viere,“ zdôraznil Türk.
Tento konflikt mal podľa jeho slov „ničivý vplyv na ľudské práva v celom regióne a po celom svete“. Komisár zároveň vyjadril „hlboký súcit s ľuďmi v Iráne, ktorí sa ocitli uprostred vojny a krutého útlaku“.
AFP zdôrazňuje, že represie boli v Iráne bežné aj pred vojnou na Blízkom východe.
Protestné hnutie vyvolané zlou ekonomickou situáciou z konca decembra sa rozšírilo na masové protivládne demonštrácie, na ktoré Teherán reagoval tvrdými zásahmi.
Iránske úrady protesty vykresľovali ako nepokoje podporované Spojenými štátmi a Izraelom, ktoré si vyžiadali približne 3000 obetí. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri nich zahynulo oveľa viac ľudí.
„Od zabitia tisícov ľudí počas neslýchaného potlačenia protestov v januári úrady zintenzívnili svoje kruté zásahy, zatkli tisíce ľudí a uvalili ešte prísnejšie obmedzenia na občiansky priestor,“ konštatoval Turk.
AFP dodáva, že ľudskoprávne organizácie tvrdia, že Irán uskutočňuje každoročne viac popráv ako akákoľvek iná krajina okrem Číny.
Türk vyjadril poľutovanie nad tým, že Teherán zintenzívnil represie od smrtiaceho zásahu proti celonárodným januárovým protestom, a to aj uprostred vojny na Blízkom východe, ktorú vo februári vyvolali útoky USA a Izraela na Irán.
Vysoký komisár preto privítal nedeľné oznámenie, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na mierovej dohode. „Je jasné, že všetky strany musia preukázať maximálnu zdržanlivosť a pracovať na implementácii dosiahnutej dohody rýchlo a v dobrej viere,“ zdôraznil Türk.
Tento konflikt mal podľa jeho slov „ničivý vplyv na ľudské práva v celom regióne a po celom svete“. Komisár zároveň vyjadril „hlboký súcit s ľuďmi v Iráne, ktorí sa ocitli uprostred vojny a krutého útlaku“.
AFP zdôrazňuje, že represie boli v Iráne bežné aj pred vojnou na Blízkom východe.
Protestné hnutie vyvolané zlou ekonomickou situáciou z konca decembra sa rozšírilo na masové protivládne demonštrácie, na ktoré Teherán reagoval tvrdými zásahmi.
Iránske úrady protesty vykresľovali ako nepokoje podporované Spojenými štátmi a Izraelom, ktoré si vyžiadali približne 3000 obetí. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri nich zahynulo oveľa viac ľudí.
„Od zabitia tisícov ľudí počas neslýchaného potlačenia protestov v januári úrady zintenzívnili svoje kruté zásahy, zatkli tisíce ľudí a uvalili ešte prísnejšie obmedzenia na občiansky priestor,“ konštatoval Turk.
AFP dodáva, že ľudskoprávne organizácie tvrdia, že Irán uskutočňuje každoročne viac popráv ako akákoľvek iná krajina okrem Číny.