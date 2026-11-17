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Türk je znepokojený plánom EÚ zriadiť návratové centrum v Rwande
Ide podľa neho o ľudskoprávne riziko.
Autor TASR
Ženeva 17. novembra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad plánom piatich krajín EÚ zriadiť v Rwande návratové centrum migrantov. Ide podľa neho o ľudskoprávne riziko. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Vieme, aké zložité, politizované a polarizujúce sa stali otázky migrácie,“ uviedol Türk vo vyhlásení. „Hoci nemáme k dispozícii znenie návrhu, znepokojujú nás ľudskoprávne riziká, ktoré so sebou prináša navrhovaný presun osôb z piatich krajín EÚ do Rwandy, kde nemajú žiadne skutočné väzby. Krajina má pritom vlastné problémy v ľudskoprávnej oblasti,“ upozornil komisár.
Riešením podľa Türka nie je hľadať vzdialené krajiny ani prenášať ľudskoprávne záväzky na iných. „Riešenie spočíva v hlbšej analýze faktorov, ktoré zapríčiňujú migráciu,“ povedal. Pripomenul nerovnosti, geopolitické napätie a ekonomické problémy v krajinách pôvodu.
Vyzval tiež na komplexný prístup založený na ľudských právach „aj prostredníctvom rozšírenia legálnych migračných ciest a uznania obrovského prínosu migrantov pre európske spoločnosti a ekonomiky“.
Členské štáty EÚ minulý mesiac finalizovali právny rámec na zriaďovanie návratových centier v krajinách mimo EÚ. Sú určené pre osoby, ktorým bolo nariadené odísť, no do krajín pôvodu sa vrátiť nemôžu napríklad preto, že ich odmietajú prijať späť. Ľudskoprávne organizácie sa obávajú, že táto iniciatíva by sa mohla v konečnom dôsledku zamerať na všetkých žiadateľov o azyl. Zúčastnené krajiny to popierajú.
Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Grécko a Holandsko v pondelok vyhlásili, že sa rozhodli viesť rozhovory s Rwandou o zriadení spoločného návratového centra. Podľa diplomatických zdrojov bude centrum v Rwande spočiatku fungovať ako pilotný projekt s kapacitou približne 100 osôb. Päť krajín EÚ očakáva, že v prevádzke bude už v roku 2027.
Medzinárodná agentúra pre migráciu (IOM) uviedla, že od Rwandy dostala požiadavku na operačnú podporu pri zriadení centra. IOM je ochotná pomoc rwandským úradom poskytnúť, avšak až po príchode prvých migrantov. Táto pomoc by podľa nej mohla zahŕňať zdravotnú starostlivosť, psychologickú podporu, ako aj podporu prístupu na miestny trh práce pre tých, ktorí sa integrujú do miestnej komunity.
„Vieme, aké zložité, politizované a polarizujúce sa stali otázky migrácie,“ uviedol Türk vo vyhlásení. „Hoci nemáme k dispozícii znenie návrhu, znepokojujú nás ľudskoprávne riziká, ktoré so sebou prináša navrhovaný presun osôb z piatich krajín EÚ do Rwandy, kde nemajú žiadne skutočné väzby. Krajina má pritom vlastné problémy v ľudskoprávnej oblasti,“ upozornil komisár.
Riešením podľa Türka nie je hľadať vzdialené krajiny ani prenášať ľudskoprávne záväzky na iných. „Riešenie spočíva v hlbšej analýze faktorov, ktoré zapríčiňujú migráciu,“ povedal. Pripomenul nerovnosti, geopolitické napätie a ekonomické problémy v krajinách pôvodu.
Vyzval tiež na komplexný prístup založený na ľudských právach „aj prostredníctvom rozšírenia legálnych migračných ciest a uznania obrovského prínosu migrantov pre európske spoločnosti a ekonomiky“.
Členské štáty EÚ minulý mesiac finalizovali právny rámec na zriaďovanie návratových centier v krajinách mimo EÚ. Sú určené pre osoby, ktorým bolo nariadené odísť, no do krajín pôvodu sa vrátiť nemôžu napríklad preto, že ich odmietajú prijať späť. Ľudskoprávne organizácie sa obávajú, že táto iniciatíva by sa mohla v konečnom dôsledku zamerať na všetkých žiadateľov o azyl. Zúčastnené krajiny to popierajú.
Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Grécko a Holandsko v pondelok vyhlásili, že sa rozhodli viesť rozhovory s Rwandou o zriadení spoločného návratového centra. Podľa diplomatických zdrojov bude centrum v Rwande spočiatku fungovať ako pilotný projekt s kapacitou približne 100 osôb. Päť krajín EÚ očakáva, že v prevádzke bude už v roku 2027.
Medzinárodná agentúra pre migráciu (IOM) uviedla, že od Rwandy dostala požiadavku na operačnú podporu pri zriadení centra. IOM je ochotná pomoc rwandským úradom poskytnúť, avšak až po príchode prvých migrantov. Táto pomoc by podľa nej mohla zahŕňať zdravotnú starostlivosť, psychologickú podporu, ako aj podporu prístupu na miestny trh práce pre tých, ktorí sa integrujú do miestnej komunity.