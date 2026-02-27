< sekcia Zahraničie
Türk: Násilie proti ženám predstavuje globálnu krízu
Autor TASR
Ženeva 27. februára (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok odsúdil rastúce ohrozenie práv žien na celom svete. Poukázal na rozmáhajúce sa vraždy žien a zneužívanie, ktoré sa zverejnili v prípade nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Vo svojom prejave pred Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve Türk ostro kritizoval „sociálne systémy, ktoré umlčujú ženy a dievčatá“ a umožňujú vplyvným mužom beztrestne ich zneužívať. „Násilie páchané na ženách, vrátane vraždenia žien, predstavuje globálny stav núdze,“ dodal.
V prípade Afganistanu varoval, že „systém segregácie uvalený na ženy pripomína apartheid, založený skôr na pohlaví než na rase“.
Poukázal aj na dva prípady, ktoré nedávno vyvolali vlnu pobúrenia po celom svete - Epsteina a francúzsku obeť znásilnenia Gisele Pelicotovej. Oba prípady podľa jeho slov „ukazujú rozsah vykorisťovania a zneužívania žien a dievčat“.
Multimilionár a odsúdený sexuálny delikvent Epstein bol známy kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Podľa vyšetrovateľov vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.
Pelicotová sa stala symbolom globálneho boja proti sexuálnemu násiliu počas súdneho procesu proti bývalému manželovi. Takmer desať rokov jej podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargie, aby mohol iným mužom umožniť jej znásilňovanie.
„Štáty musia vyšetrovať všetky údajné zločiny, chrániť preživších a zabezpečiť spravodlivosť bez strachu alebo zvýhodňovania,“ uviedol Türk.
Vo svojom prejave vyjadril znepokojenie nad narastajúcimi útokmi na verejne známe ženy, vrátane online útokov. „Každá politička, s ktorou sa stretávam, mi hovorí, že čelí neustálej nenávisti voči ženám a nenávisti na internete,“ konštatoval Türk.
