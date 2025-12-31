< sekcia Zahraničie
Türk: Nové izraelské pravidlá pre mimovládne organizácie sú poburujúce
Türk vyzval krajiny sveta, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zmenili názor izraelskej vlády.
Autor TASR
Ženeva 31. decembra (TASR) — Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu ostro kritizoval hrozby predstaviteľov Izraela o zákaze činnosti viacerých medzinárodných humanitárnych organizácií v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Izraelské úrady požadujú, aby mimovládne organizácie absolvovali nový registračný proces, ktorý by im umožnil pokračovať vo svojej činnosti v Pásme Gazy aj po 1. januári 2026. Mnohé organizácie túto požiadavku odmietli a označili ju za nezákonnú. Pokiaľ sa však neregistrujú, budú musieť podľa ministerstva zahraničných vecí do marca ukončiť svoju činnosť, čo ovplyvní aj fungovanie veľkých organizácií ako sú Lekári bez hraníc.
Türk označil tento krok izraelskej vlády za „poburujúci“. „Ide o najnovší prípad nezákonných obmedzení v prístupe humanitárnej pomoci po zákaze UNRWA (Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom), ako aj útokov na izraelské a palestínske mimovládne organizácie,“ povedal.
Türk vyzval krajiny sveta, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zmenili názor izraelskej vlády. Najmenej desať ministrov zahraničných vecí z Európy, Kanady a Japonska už kontaktovalo izraelskú vládu.
„Požiadavka registrácie má zabrániť zapojeniu teroristických prvkov a zabezpečiť ochranu integrity humanitárnej práce,“ uvádza izraelské ministerstvo zahraničných vecí. Regulácia doposiaľ ovplyvnila 37 agentúr.
Organizácie pôsobiace v Pásme Gazy sú podľa nariadenia na účely registrácie povinné zverejniť všetky informácie o svojich palestínskych zamestnancoch, a to vrátane dôverných údajov.
Izraelské úrady požadujú, aby mimovládne organizácie absolvovali nový registračný proces, ktorý by im umožnil pokračovať vo svojej činnosti v Pásme Gazy aj po 1. januári 2026. Mnohé organizácie túto požiadavku odmietli a označili ju za nezákonnú. Pokiaľ sa však neregistrujú, budú musieť podľa ministerstva zahraničných vecí do marca ukončiť svoju činnosť, čo ovplyvní aj fungovanie veľkých organizácií ako sú Lekári bez hraníc.
Türk označil tento krok izraelskej vlády za „poburujúci“. „Ide o najnovší prípad nezákonných obmedzení v prístupe humanitárnej pomoci po zákaze UNRWA (Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom), ako aj útokov na izraelské a palestínske mimovládne organizácie,“ povedal.
Türk vyzval krajiny sveta, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zmenili názor izraelskej vlády. Najmenej desať ministrov zahraničných vecí z Európy, Kanady a Japonska už kontaktovalo izraelskú vládu.
„Požiadavka registrácie má zabrániť zapojeniu teroristických prvkov a zabezpečiť ochranu integrity humanitárnej práce,“ uvádza izraelské ministerstvo zahraničných vecí. Regulácia doposiaľ ovplyvnila 37 agentúr.
Organizácie pôsobiace v Pásme Gazy sú podľa nariadenia na účely registrácie povinné zverejniť všetky informácie o svojich palestínskych zamestnancoch, a to vrátane dôverných údajov.