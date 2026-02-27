< sekcia Zahraničie
Türk obvinil Čínu zo zlyhania v oblasti ochrany ľudských práv Ujgurov
Od prevzatia vedenia úradu OSN pre ľudské práva krátko po zverejnení správy Bacheletovej čelí Türk výzvam ľudskoprávnych organizácií, aby vyvinul na Čínu väčší tlak.
TASR
Ženeva 27. februára (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok kritizoval Čínu, že neurobila viac pre zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v provincii Sin-Ťiang, kde žije najväčšia komunita Ujgurov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Odsudzujem nedostatočné plnenie predchádzajúcich odporúčaní na ochranu práv Ujgurov a iných moslimských menšín v Sin-Ťiangu a Tibeťanov v ich regiónoch,“ povedal Türk na piatkovom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. „To zahŕňa pracovnoprávne otázky a náboženské a kultúrne slobody,“ dodal. Zároveň vyjadril obavy „z intenzívnejšieho potláčania protestantských komunít“.
Správa z roku 2022 od Türkovej predchodkyne Michelle Bacheletovej upozornila na možné „zločiny proti ľudskosti“ v Sin-Ťiangu.
Dokument poukazoval na „dôveryhodné“ obvinenia zo systematického mučenia, svojvoľného zadržiavania a porušovania náboženských a reprodukčných práv Ujgurov a ďalších moslimských skupín. Medzinárodné organizácie a vlády viacerých krajín označili tieto činy za genocídu a zločiny proti ľudskosti. , Čína správu kritizovala.
