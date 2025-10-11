< sekcia Zahraničie
Türk odsúdil zabíjanie civilistov v sudánskom al-Fašíri zo strany RSF
Spomínaný rozsudok by podľa komisára OSN mal slúžiť ako pripomienka, že masové zločiny proti civilistom nemôžu zostať nepotrestané.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 11. októbra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok odsúdil nedávne zabitie desiatok civilistov vrátane hromadných popráv, ktoré boli zrejme etnicky motivované. Došlo k tomu v obliehanom sudánskom meste al-Fašír v regióne Dárfúr, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v súčasnosti vedú svoj dosiaľ najtvrdší útok v al-Fašíri. Toto mesto je posledným najväčším v oblasti Dárfúr, ktoré je naďalej pod kontrolou armády.
Türk vo vyhlásení spomenul správy o útokoch RSF od nedele do stredy (5. - 8. októbra), podľa ktorých zahynulo najmenej 53 civilistov a vyše 60 ďalších utrpelo zranenia.
„Som znechutený nekonečným a bezohľadným pohŕdaním životmi civilistov zo strany RSF,“ uviedol Türk. Tieto polovojenské sily podľa neho zabíjajú, zraňujú a vysídľujú civilistov, pričom útočia na civilné objekty vrátane nemocníc a mešít „úplne ignorujúc medzinárodné právo“. Komisár OSN vyhlásil, že to musí skončiť.
Türk zároveň vyzval strany konfliktu, aby si vzali ponaučenie z tohtotýždňového odsúdenia sudánskeho veliteľa milície Alího Kušajba Medzinárodným trestným súdom (ICC) za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané pred viac než dvadsiatimi rokmi.
Spomínaný rozsudok by podľa komisára OSN mal slúžiť ako pripomienka, že masové zločiny proti civilistom nemôžu zostať nepotrestané.
V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Táto vojna si vyžiadala viac než 150.000 obetí a vyše 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov.
Polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v súčasnosti vedú svoj dosiaľ najtvrdší útok v al-Fašíri. Toto mesto je posledným najväčším v oblasti Dárfúr, ktoré je naďalej pod kontrolou armády.
Türk vo vyhlásení spomenul správy o útokoch RSF od nedele do stredy (5. - 8. októbra), podľa ktorých zahynulo najmenej 53 civilistov a vyše 60 ďalších utrpelo zranenia.
„Som znechutený nekonečným a bezohľadným pohŕdaním životmi civilistov zo strany RSF,“ uviedol Türk. Tieto polovojenské sily podľa neho zabíjajú, zraňujú a vysídľujú civilistov, pričom útočia na civilné objekty vrátane nemocníc a mešít „úplne ignorujúc medzinárodné právo“. Komisár OSN vyhlásil, že to musí skončiť.
Türk zároveň vyzval strany konfliktu, aby si vzali ponaučenie z tohtotýždňového odsúdenia sudánskeho veliteľa milície Alího Kušajba Medzinárodným trestným súdom (ICC) za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané pred viac než dvadsiatimi rokmi.
Spomínaný rozsudok by podľa komisára OSN mal slúžiť ako pripomienka, že masové zločiny proti civilistom nemôžu zostať nepotrestané.
V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Táto vojna si vyžiadala viac než 150.000 obetí a vyše 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov.