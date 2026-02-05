< sekcia Zahraničie
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva: Sme v režime prežívania
OHCHR minulý rok prišiel o približne 300 z 2000 zamestnancov a musel ukončiť alebo obmedziť svoju činnosť v 17 krajinách.
Autor TASR
Ženeva 5. februára (TASR) - Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo štvrtok predstavil svoju výročnú správu. Jeho šéf Volker Türk vyhlásil, že agentúra je kvôli nedostatku financií „v režime prežívania“. V súvislosti s riešením globálnej krízy v oblasti ľudských práv v roku 2026 vyzval na získanie 400 miliónov dolárov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Naše správy poskytujú dôveryhodné informácie o zverstvách a trendoch v oblasti ľudských práv v čase, keď je pravda narúšaná dezinformáciami a cenzúrou,“ vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
„Sme záchranným lanom pre týraných, megafónom pre umlčaných a neochvejným spojencom tých, ktorí riskujú všetko, aby bránili práva druhých,“ dodal Türk.
V roku 2025 bol schválený pravidelný rozpočet OHCHR v hodnote 246 miliónov dolárov, no agentúra dostala len 191,5 milióna dolárov. Úrad tiež požiadal o 500 miliónov dolárov v dobrovoľných príspevkoch, z ktorých dostal okolo 260 miliónov.
„V súčasnosti sme v režime prežívania a pracujeme pod tlakom... Tieto škrty a zníženia uvoľňujú ruky páchateľom všade na svete, takže môžu robiť, čo sa im zachce. Vzhľadom na narastajúce krízy si nemôžeme dovoliť, aby bol systém ľudských práv v kríze,“ skonštatoval komisár.
Podľa Türka tvoria ľudské práva len veľmi malú časť všetkých výdavkov OSN a prinášajú „vysoko účinné“ výsledky, ktoré pomáhajú stabilizovať komunity, budovať dôveru v inštitúcie a podporovať trvalý mier.
„Cena za našu prácu je nízka, ľudská cena za nedostatočné investície je nemerateľná,“ povedal komisár.
OHCHR minulý rok prišiel o približne 300 z 2000 zamestnancov a musel ukončiť alebo obmedziť svoju činnosť v 17 krajinách. Zrušil tiež programy, ktoré boli kľúčové pre ohrozené alebo marginalizované komunity v krajinách ako Kolumbia, Guinea-Bissau a Tadžikistan, uvádza AFP.
