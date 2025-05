Türk: Plány Izraela ohrozujú existenciu Palestínčanov v Gaze

Ženeva 7. mája (TASR) - Vysoký komisár pre OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu vyjadril obavy, že nový izraelský plán o rozšírení jeho vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy má za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré ohrozia pokračujúcu existenciu Palestínčanov na tomto území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Ohlásené plány Izraela násilne presunúť obyvateľstvo Gazy do malej oblasti na juhu Pásma Gazy a vyhrážky izraelských predstaviteľov deportovať Palestínčanov mimo Gazy ešte viac prehlbujú obavy, že izraelské konanie má za cieľ uvaliť na Palestínčanov životné podmienky, ktoré sú čoraz nezlučiteľnejšie s ich pokračujúcou existenciou v Gaze ako skupiny,“ uviedol vo vyhlásení Türk.



Komisár OSN tvrdí, že nie je dôvod veriť, že zintenzívnenie vojenských stratégií, ktoré za uplynulý rok a osem mesiacov neviedli k trvalému riešeniu ani k prepusteniu všetkých rukojemníkov, bude teraz úspešné.



„Namiesto toho rozšírenie ofenzívy v Gaze takmer určite spôsobí ďalšie masové vysídlenie, viac úmrtí a zranení nevinných civilistov, a deštrukciu zvyškov infraštruktúry Gazy,“ dodal.



Izraelský bezpečnostný kabinet v nedeľu jednomyseľne rozhodol o zintenzívnení ofenzívy proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Schválený plán podľa izraelského predstaviteľa zahŕňa „dobytie Gazy a udržanie území“. Izraelská armáda by tam mala prevziať kontrolu a presunúť civilistov na juh, zaútočiť na Hamas a zabrániť mu, aby prevzal kontrolu nad humanitárnou pomocou, napísal v pondelok spravodajský portál The Times of Israel (TOI). Izrael už z dôvodu plánovaného rozšírenia svojej ofenzívy povolal desaťtisíce záložníkov.



Okrem toho Izrael už od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria tu obnovil boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali pred humanitárnou katastrofou v tejto palestínskej enkláve, kde hrozí hladomor.



Počas vojny, ktorá vypukla v októbri 2023, boli najmenej raz vysídlení takmer všetci z približne 2,4 obyvateľov Pásma Gazy.



Türk varoval, že izraelská ofenzíva zhorší utrpenie ľudí postihnutých deväť týždňov trvajúcou blokádou prísunu základných potrieb. Obyvatelia Pásma Gazy boli podľa neho zbavení všetkých život zachraňujúcich potrieb, najmä jedla. Tvrdí, že Izrael neúnavne útočí na komunitné kuchyne a tých, ktorí sa usilujú udržať aspoň minimálny poriadok a zákon.



„Akékoľvek využívanie hladovania civilného obyvateľstva ako metódy vojny predstavuje vojnový zločin,“ uviedol Türk. Jediné trvalé riešenie tejto krízy spočíva v plnom dodržiavaní medzinárodného práva, dodal komisár OSN.