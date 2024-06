Türk: Počet civilných obetí ozbrojených konfliktov sa zvýšil o 72 %

Ženeva 18. júna (TASR) - Počet civilných obetí ozbrojených konfliktov na celom svete sa minulý rok zvýšil o 72 percent. Podiel zabitých žien sa v roku 2023 zdvojnásobil a podiel detí strojnásobil, uviedol v utorok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Bojujúce strany čoraz viac "prekračujú hranice toho, čo je prijateľné - a legálne", povedal Türk na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve a dodal, že strany zapojené do konfliktov pošliapavajú ľudské práva.



Zabíjanie a zranenia civilistov sa stali komisára OSN stali každodenným javom a ničenie životne dôležitej infraštruktúry je na dennom poriadku.



"Streľba na deti. Bombardovanie nemocníc. Ťažké delostrelectvo spustené na celé komunity. To všetko spolu s nenávistnou, rozdeľujúcou a dehumanizujúcou rétorikou," povedal.



Zozbierané údaje podľa Türka ukazujú, že počet civilných obetí ozbrojených konfliktov za rok 2023 stúpol o 72 percent, pričom sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil aj počet úmrtí žien a detí.



Türk odkazujúc na vojnu v Pásme Gazy uviedol, že je "zdesený nerešpektovaním medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva zo strany účastníkov konfliktu" a "neúnosným umieraním a utrpením". Spomenul, že v prebiehajúcej vojne zahynulo v Gaze viac ako 120.000 ľudí, pričom v drvivej väčšine sú obeťami ženy a deti. Od začiatku izraelskej ofenzívy v meste Rafah bolo takmer milión Palestínčanov vysídlených a dodávky humanitárnej pomoci sa zhoršili.



Komisár OSN poukázal aj na konflikty na Ukrajine, v Sýrii, Konžskej demokratickej republike a Sudáne.



Türk taktiež uviedol, že humanitárna pomoc čelí celosvetovému nedostatku finančných prostriedkov. Od konca mája 2024 je rozdiel medzi požiadavkami na financovanie humanitárnej pomoci a dostupnými zdrojmi 40,8 miliardy dolárov, pričom výzvy sú financované v priemere len na 16,1 percenta.



"Porovnajte to s celosvetovými vojenskými výdavkami vo výške takmer 2,5 bilióna dolárov v roku 2023, čo predstavuje reálny nárast o 6,8 percenta oproti roku 2022," uviedol a zdôraznil, že ide o najstrmší medziročný nárast od roku 2009.



"Okrem toho, že vojna spôsobuje neznesiteľné ľudské utrpenie, má aj vysokú cenu," dodal.