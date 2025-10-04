Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Türk: Trumpov mierový plán je príležitosťou na zastavenie vojny

Dym stúpa po útoku izraelskej armády na mesto Gaza v Pásme Gazy v sobotu 4. októbra 2025. Izrael v noci na sobotu pokračoval v útokoch v meste Gaza napriek tomu, že ho americký prezident Donald Trump v piatok vyzval na okamžité zastavenie bombardovania vojnou zničeného Pásma Gazy. Oznámil to tamojší úrad civilnej obrany, podľa ktorého podnikol Izrael desiatky náletov. Foto: TASR/AP

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyjadril nádej, že mierová iniciatíva amerického prezidenta „vydláždi cestu k trvalému ukončeniu nepriateľských krokov.

Ženeva 4. októbra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v sobotu uviedol, že plán na prímerie amerického prezidenta Donalda Trumpa je „zásadnou príležitosťou“ na definitívne zastavenie krviprelievania na palestínskom území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trump vyzval Izrael, aby zastavil boje v Pásme Gazy, keďže palestínske militantné hnutie Hamas vyhlásilo, že je pripravené prepustiť všetkých rukojemníkov a začať rokovania o ukončení takmer dvojročnej vojny.

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyjadril nádej, že mierová iniciatíva amerického prezidenta „vydláždi cestu k trvalému ukončeniu nepriateľských krokov, po ktorom bude nasledovať obnova a rekonštrukcia“, uviedla jeho kancelária v príspevku na platforme X. Zároveň vyzvala na prijatie rezolúcie „v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a s potrebným dvojštátnym riešením“.

Türk označil plán za „zásadnú príležitosť pre všetky strany a vplyvné štáty, aby v dobrej viere raz a navždy ukončili masaker a utrpenie v Gaze, zaplavili (enklávu) humanitárnou pomocou a zabezpečili prepustenie rukojemníkov a mnohých zadržaných Palestínčanov“.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tiež privítala plán, najmä vyhliadky na rekonštrukciu nemocníc. „Najlepší liek je mier,“ napísal v sobotu na X šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
