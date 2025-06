Türk: Trumpove zákazy vstupu vyvolávajú obavy z hľadiska práva

Ženeva 5. júna (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo štvrtok uviedol, že zákazy vstupu do USA pre občanov z 12 štátov, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, vyvolávajú obavy z hľadiska medzinárodného práva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Široká a rozsiahla povaha nových zákazov vstupu vyvoláva obavy z hľadiska medzinárodného práva, najmä v súvislosti so zásadou nediskriminácie a zásadou nevyhnutnosti a primeranosti opatrení prijatých na riešenie uvedených bezpečnostných problémov,“ uviedol Türk vo vyhlásení.



Trump v stredu podpísal tzv. cestovný zákaz, ktorým od pondelka 9. júna znemožní do USA vstup ľuďom z celkovo 12 krajín zahŕňajúcich Afganistan, Irán či Jemen. Cieľom opatrenia je „chrániť Američanov pred nebezpečnými zahraničnými aktérmi“, oznámil Biely dom. Zavedenie zákazu podľa Trumpa podnietil nedeľný teroristický útok v meste Boulder v štáte Colorado.



Türk tiež kritizoval spôsob, akým Biely dom opatrenie oznámil, a uviedol, že OSN je „znepokojená poľutovaniahodnými oficiálnymi verejnými vyhláseniami znevažujúcimi ľudí, ktorých sa toto opatrenie týka“. Hrozí podľa neho riziko stigmatizácie občanov týchto krajín v Spojených štátoch aj inde vo svete a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že budú vystavení „xenofóbnym prejavom“.