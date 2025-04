Türk: Útok na zdravotníkov v Gaze vyvoláva obavy z vojnových zločinov

New York 4. apríla (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo štvrtok uviedol, že smrť 15 záchranárov a humanitárnych pracovníkov z Červeného polmesiaca, palestínskej civilnej obrany i OSN, ktorí zahynuli pri izraelských útokoch v Pásme Gazy, vyvoláva ďalšie obavy z „vojnových zločinov izraelskej armády“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Türk vyzval na „nezávislé, rýchle a dôkladné vyšetrovanie“ marcového útoku. Izraelská armáda vyhlásila, že vyšetruje tento „incident“ z 23. marca a tvrdí, že jej vojaci strieľali na „teroristov“.



Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že telá záchranárov a humanitárnych pracovníkov boli pochované v masovom hrobe v piesku na juhu Pásma Gazy.



Koordinátor humanitárnej pomoci OSN Tom Fletcher na platforme X spresnil, že telá boli pochované v blízkosti „havarovaných a dobre označených vozidiel“. Šéf Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini na sieti X v pondelok uviedol, že telá boli „odhodené do plytkých hrobov“, čo podľa neho predstavuje „hlboké narušenie ľudskej dôstojnosti“.



OCHA v utorok informovala, že prvý tím záchranárov zabili izraelské jednotky 23. marca a následne ďalšie tímy zasiahli jeden po druhom, keď hľadali svojich nezvestných kolegov.



Jeden zo skupiny deviatich členov Červeného polmesiaca je pritom naďalej nezvestný. Skupina sa stratila 23. marca, po tom, čo Izrael naplno obnovil vojenskú ofenzívu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.



Türk vo štvrtok zároveň odsúdil Izrael za blokovanie prísunu humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy a za obnovenie bojov po takmer dvoch mesiacoch prímeria. Komisár OSN vyhlásil, že „obliehanie a blokáda Gazy“ a následné utrpenie civilistov „predstavuje formu kolektívneho trestu“ a môže tiež znamenať používanie hladu ako vojnovej metódy.



Varoval aj pred podľa jeho slov poburujúcimi vyhláseniami vysokopostavených izraelských predstaviteľov o zabratí, rozdelení a kontrolu územia palestínskej enklávy. „To všetko vyvoláva obavy z páchania medzinárodných zločinov a je v rozpore so základným princípom medzinárodného práva týkajúceho sa získavania územia silou,“ dodal Türk.