Türk: Útoky USA na údajnych pašerákov môžu byť mimosúdnymi popravami
Autor TASR
Ženeva 10. novembra (TASR) - Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval Spojené štáty, aby prešetrili zákonnosť svojich útokov na lode v okolitých moriach údajne prevážajúce drogy, pričom upozornil, že tu existujú „silné náznaky mimosúdnych popráv“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Na základe toho, čo vieme, tieto prípady porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv,“ povedal Türk v rozhovore pre AFP. Podľa neho tu nejde o vojenské operácie, ale o operácie zamerané na zaistenie zákonného poriadku, takže „použitie smrtiacej sily tu musí byť veľmi obmedzené“.
Na otázku, či si myslí, že tieto útoky môžu predstavovať mimosúdne popravy, Türk odpovedal, že presne to je potrebné prešetriť.
Spojené štáty v uplynulom období podnikli sériu útokov na lode v Karibskom mori a Tichom oceáne, pričom tvrdia, že ide o útoky na pašerákov drog. Tieto útoky si vyžiadali 76 obetí. O najnovšom takomto útoku na dve plavidlá údajne prevážajúce drogy v pondelok informoval americký minister obrany Pete Hegseth. Uviedol, že pri tomto útoku zahynulo šesť ľudí.
