Türk varoval pred rozšírením vojny z Pásma Gazy na Blízky východ

Ženeva 4. marca (TASR) - Vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas by mohla vyvolať na Blízkom východe širší konflikt.



Upozornil na to v pondelok Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, ktorý prirovnal situáciu k sudu s pušným prachom. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Podľa Türka je nevyhnutné spraviť všetko pre zamedzenie širšieho vzplanutia situácie. "Vojna v Gaze už aj tak vygenerovala nebezpečné dosahy do susedných krajín," uviedol Türk v správe pre Radu OSN pre ľudské práva (UNHRC).



"Som hlboko znepokojený, že v tomto sude s prachom môže akákoľvek iskra viesť k širšiemu vzplanutiu. To by malo dôsledky pre všetky krajiny na Blízkom východe a aj pre mnohé ďalšie mimo neho," uviedol Türk.



Navzájom prekrývajúce sa núdzové a nebezpečné situácie pritom podľa neho spôsobujú, že riziko rozšírenia konfliktu je veľmi reálne.



"Vojenská eskalácia na juhu Libanonu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh a inými ozbrojenými skupinami je mimoriadne znepokojujúca," uviedol Türk.



Poukázal pritom na to, že v Libanone bolo v jej dôsledku zabitých už takmer 200 ľudí a približne 90.000 osôb je tam vnútorne vysídlených.



"Incidenty, pri ktorých v rámci útokov zahynuli civilisti vrátane detí, ako aj zdravotníci a novinári, musia byť dôsledne vyšetrené," vyzval komisár.



Vojna v Pásme Gazy vypukla vlani v októbri po útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo približne 1160 ľudí. Militanti okrem toho uniesli aj rukojemníkov, pričom sa predpokladá, že zhruba 130 z nich je stále v Pásme Gazy.



Odvetné vojenské akcie Izraela a pozemná ofenzíva v Pásme Gazy si podľa tamojších úradov vyžiadali za necelých päť mesiacov už vyše 30.000 obetí.



Türk v globálnej správe tiež upozornil na porušovanie základných ľudských práv v oblasti Sin-ťiang a v Tibete zo strany Číny a vyzval ju, aby to zmenila a implementovala odporúčania jeho úradu a iných ľudskoprávnych organizácií.



Türk pritom čelí kritike, že nevystupuje proti Číne dostatočne dôrazne v súvislosti s jej dodržiavaním ľudských práv.