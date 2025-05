Türk varuje pred etnickými čistkami v Pásme Gazy

Ženeva 16. mája (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok odsúdil eskaláciu izraelských útokov v Pásme Gazy ako zjavné úsilie o trvalé vysídlenie tamojších obyvateľov a označil to za etnické čistky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Toto najnovšie bombardovanie... a odmietanie humanitárnej pomoci ukazujú, že zrejme dochádza k snahám o trvalú demografickú zmenu v Gaze, čo je v rozpore s medzinárodným právom a predstavuje to etnickú čistku,“ uviedol vo vyhlásení Türk.



Izrael od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy, kde 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje. Humanitárne organizácie tvrdia, že v dôsledku izraelskej blokády je v palestínskej enkláve nedostatok potravín, a varujú pred hladomorom.



Izraelské média v piatok informovali, že armáda posilnila svoju ofenzívu v Pásme Gazy po tom, čo bezpečnostný kabinet tento mesiac schválil rozšírenie vojenskej operácie. AFP poznamenala, že armáda zatiaľ oficiálne neoznámila rozšírenie svojej kampane.



Podľa Türka však tohtotýždňové zintenzívnenie útokov zvýšilo obavy, že Izrael už začal s avizovaným rozšírením vojenskej operácie. „Musíme zastaviť toto šialenstvo,“ vyhlásil a vyzval všetky strany vrátane tretích štátov s priamym vplyvom na situáciu, aby pomohli zastaviť útoky.



Od obnovenia bojov v Pásme Gazy zahynulo podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného militantným hnutím Hamas už 2876 ľudí. Vojna, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, si vyžiadala viac ako 53.010 obetí.



Türk upozornil predovšetkým na izraelské útoky na nemocnice v Pásme Gazy a povedal, že nemocnice musia byť za každých okolností chránené a počas vojny sú obzvlášť potrebné.



„Zabíjanie pacientov alebo ľudí, ktorí navštevujú zranených či chorých blízkych, ako aj záchranárov či iných civilistov hľadajúcich útočisko, je tragické a aj odporné,“ zdôraznil.



Ako dodal, „aj keby Izrael, ako tvrdí, cielil na veliteľské centrá Hamasu v podzemí a aj keby zničenie týchto štruktúr prinášalo v čase útoku jednoznačnú vojenskú výhodu, podľa medzinárodného práva je povinný zabezpečiť, aby bola neustále venovaná pozornosť ochrane životov civilistov“. Podľa Türka to však očividne tak nie je, píše AFP.