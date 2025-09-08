< sekcia Zahraničie
Komisár OSN viní Izrael z masového zabíjania Palestínčanov
Izrael, podobne ako Spojené štáty, krátko po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu ukončil spoluprácu s UNHRC.
Ženeva 8. septembra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval medzinárodné spoločenstvo na rozhodnú reakciu s cieľom ukončiť „masakre“ v Pásme Gazy a odsúdil rétoriku izraelských predstaviteľov. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Türk v úvodnom prejave na 60. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) odsúdil „masové zabíjanie palestínskych civilistov, spôsobovanie nepredstaviteľného utrpenia a hromadnú deštrukciu“.
Upozornil tiež na obmedzovanie podľa jeho slov životne dôležitej humanitárnej pomoci, hladomor civilistov, zabíjanie novinárov, zamestnancov OSN a pracovníkov mimovládnych organizácií a na opakované porušovanie medzinárodného humanitárneho práva v palestínskej enkláve.
„Som zdesený otvoreným používaním genocídnej rétoriky a hanebným dehumanizovaním Palestínčanov zo strany vysokopostavených izraelských predstaviteľov,“ vyhlásil Türk.
Vysoký komisár zároveň zdôraznil, že takmer dva roky po vypuknutí konfliktu po smrtiacom útoku militantov z Hamasu na Izrael „tento región volá po mieri“. „Gaza je cintorín,“ poznamenal.
Izrael, podobne ako Spojené štáty, krátko po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu ukončil spoluprácu s UNHRC.
Vo svete naberajú na popularite znepokojujúce trendy ako vojnová propaganda, oslavovanie násilia či ústup niektorých štátov od multilaterálneho systému, ktoré podkopávajú ľudské práva a medzinárodný poriadok, varoval v pondelok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Podľa jeho slov dochádza k erózii medzinárodného práva a tiež k porušovaniu dlhodobo zaužívaných pravidiel vojny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Türk na úvod 60. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) okrem iného poukázal na flagrantné porušovanie medzinárodného práva v prebiehajúcich konfliktoch vrátane vojen na Ukrajine, v Sudáne či v Pásme Gazy. Zdôraznil, že medzinárodné právo je „základom mieru, nášho globálneho poriadku a nášho každodenného života“, avšak „niekoľko vlád ho ignoruje, nedodržiava a odkláňa sa od neho“. Keď tak robia, stáva sa to normou, upozornil.
Vyjadril tiež obavy zo širšej „glorifikácie násilia“. Len niekoľko dní po tom, čo Čína podľa AFP usporiadala veľkolepú vojenskú prehliadku a americký prezident Donald Trump nariadil premenovanie rezortu obrany USA na ministerstvo vojny, Türk vyslovil poľutovanie nad tým, že „vojnová propaganda je všade, od vojenských prehliadok po eskaláciu rétoriky“. „Žiaľ, neexistujú žiadne mierové prehliadky ani ministerstvá mieru,“ podotkol.
Komisár ďalej varoval, že po celom svete sa porušujú pravidlá vojny - prakticky bez toho, aby za to niekto niesol zodpovednosť. Odsúdil, že podľa neho sa niektoré nemenované štáty stávajú predĺžením osobnej moci svojich vládcov“ a tiež to, že odstupujú „od multilaterálnych rámcov, inštitúcií a medzinárodných dohôd“. V tejto súvislosti napríklad spomenul sankcie, ktoré Washington uvalil na sudcov a prokurátorov Medzinárodného trestného súdu (ICC) a vydanie zatykačov na nich zo strany Moskvy.
Za hlboko poľutovaniahodné takisto označil rozhodnutie Spojených štátov odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody a z viacerých orgánov OSN vrátane UNHRC.
„Postupne sa oslabuje sieť globálnej a regionálnej spolupráce, ktorá bola starostlivo budovaná desaťročia v záujme spoločného dobra. Nemôžeme sa vrátiť k zastaranému mysleniu a prístupom, ktoré viedli k dvom svetovým vojnám a holokaustu,“ dodal.
