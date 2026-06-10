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Türk vyšle do Libanonu misiu na skúmanie porušovaní práv
Misia sa zameria na zbieranie informácií a dôkazov o porušovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca.
Autor TASR
Ženeva 10. júna (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu oznámil, že do Libanonu vyšle misiu, ktorej úlohou bude zhromaždiť dôkazy o údajnom porušovaní ľudských práv od vypuknutia vojny medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vyvodenie zodpovednosti nemožno podceňovať. Musí sa vykonať rýchle a nezávislé vyšetrovanie údajných porušení medzinárodného humanitárneho práva,“ uviedol Türk pred novinármi. Spresnil, že po dohode s libanonskou vládou vyšle tím na vykonanie nestranného a nezávislého hodnotenia.
Misia sa zameria na zbieranie informácií a dôkazov o porušovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca. Vtedy bol Libanon zatiahnutý do širšieho blízkovýchodného konfliktu po tom, čo proiránsky Hizballáh odpálil rakety na Izrael ako odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch z 28. februára.
Raketové útoky vyvolali izraelskú odvetu a následnú pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa libanonských úradov zahynulo v dôsledku izraelských útokov už viac než 3600 ľudí a vyše milióna obyvateľov muselo opustiť svoje domovy. Izraelská armáda na druhej strane eviduje v Libanone 29 mŕtvych vojakov a jedného civilistu. Prímerie, ktoré bolo prvýkrát oznámené v polovici apríla, nedodržiava ani jedna zo strán, dodáva AFP.
Türk v súvislosti s desiatkami prebiehajúcich konfliktov upozornil na „nepredstaviteľné škody, utrpenie a vysídľovanie civilistov“, ktorých ekonomické a environmentálne dôsledky sa prejavujú po celom svete.
„Svet musí tieto následky zastaviť – prioritou musí byť deeskalácia, zdržanlivosť a ochrana civilného obyvateľstva,“ uzavrel šéf OSN pre ľudské práva.
„Vyvodenie zodpovednosti nemožno podceňovať. Musí sa vykonať rýchle a nezávislé vyšetrovanie údajných porušení medzinárodného humanitárneho práva,“ uviedol Türk pred novinármi. Spresnil, že po dohode s libanonskou vládou vyšle tím na vykonanie nestranného a nezávislého hodnotenia.
Misia sa zameria na zbieranie informácií a dôkazov o porušovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca. Vtedy bol Libanon zatiahnutý do širšieho blízkovýchodného konfliktu po tom, čo proiránsky Hizballáh odpálil rakety na Izrael ako odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch z 28. februára.
Raketové útoky vyvolali izraelskú odvetu a následnú pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa libanonských úradov zahynulo v dôsledku izraelských útokov už viac než 3600 ľudí a vyše milióna obyvateľov muselo opustiť svoje domovy. Izraelská armáda na druhej strane eviduje v Libanone 29 mŕtvych vojakov a jedného civilistu. Prímerie, ktoré bolo prvýkrát oznámené v polovici apríla, nedodržiava ani jedna zo strán, dodáva AFP.
Türk v súvislosti s desiatkami prebiehajúcich konfliktov upozornil na „nepredstaviteľné škody, utrpenie a vysídľovanie civilistov“, ktorých ekonomické a environmentálne dôsledky sa prejavujú po celom svete.
„Svet musí tieto následky zastaviť – prioritou musí byť deeskalácia, zdržanlivosť a ochrana civilného obyvateľstva,“ uzavrel šéf OSN pre ľudské práva.