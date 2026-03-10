< sekcia Zahraničie
Türk vystríhal pred dopadom vojny na Blízkom východe na civilistov
Autor TASR
Ženeva 10. marca (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad prehlbujúcim sa vplyvom, ktorý má konflikt na Blízkom východe na civilné obyvateľstvo v regióne. Varoval tiež pred nebezpečenstvom zdanlivej „dynamiky odplaty“ medzi bojujúcimi stranami, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Konflikt 28. februára vyvolal letecký zásah USA a Izraela na Irán, ktorý naň reagoval odvetnými útokmi v celej oblasti. Türk odsúdil rozsiahle útoky na obytné oblasti, zdravotnícke zariadenia, školy, kultúrne pamiatky a vodnú a energetickú infraštruktúru.
„Táto zjavná dynamika odplaty... len zvýši riziko pre civilné obyvateľstvo vo všeobecnosti, s potenciálne strašnými dôsledkami pre celý región,“ varoval vo vyhlásení.
„Na základe vojnových zákonov musia byť civilisti a civilná infraštruktúra chránení za každú cenu... Všetky strany sú viazané týmito pravidlami a ak ich nedodržia, musia sa zodpovedať,“ zdôraznil Türk.
Poukázal predovšetkým na údery na odsoľovacie zariadenie a palivové zariadenia v Iráne počas víkendu, ktoré spôsobili požiare a údajne narušili prístup k vode pre desiatky obcí. Hrozí aj kyslý dážď, ktorý môže spôsobiť chemické popáleniny a vážne poškodenie pľúc, dodáva AFP.
„Predvídateľné dopady týchto úderov na civilné obyvateľstvo a životné prostredie vyvolávajú vážne otázky, pokiaľ ide o súlad týchto útokov s požiadavkami medzinárodného humanitárneho práva... Vyžaduje si to dôkladné právne preskúmanie,“ upozornil Türk.
V stanovisku zdôraznil širší dopad tejto vojny, napríklad pokles komerčnej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, čo v konečnom dôsledku najviac zasiahne najzraniteľnejších ľudí na svete.
Türk vyjadril obavy aj zo správ o zadržaniach, obvineniach a iných formách represií a zastrašovania ľudí vo viacerých krajinách pre vyjadrenia ich názorov na konflikt na Blízkom východe. Komisár žiadal, aby boli všetci svojvoľne zadržaní okamžite a bezpodmienečne prepustení.
