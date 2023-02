Türk vyzval Izrael na pozastavenie kontroverznej reformy súdnictva

Ženeva 21. februára (TASR) — Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval v utorok izraelskú vládu, aby pozastavila plánovanú reformu súdnictva. Uviedol, že avizované zmeny by vážne ohrozili efektívnosť súdnictva pri ochrane právneho štátu, ľudských práv a nezávislosti justičných orgánov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Navrhované reformy by podľa Türka "drasticky podkopali schopnosť súdnictva obhajovať individuálne práva a presadzovať právny štát ako účinnú inštitucionálnu kontrolu výkonnej a zákonodarnej moci".



"Obávam sa, že v prípade schválenia týchto zmien hrozí oslabenie ochrany ľudských práv pre všetkých, no najmä najzraniteľnejšie komunity," povedal Türk. Medzi takéto skupiny podľa neho patria arabskí Izraelčania, žiadatelia o azyl či LGBTQ ľudia.



Vzhľadom na dôležitosť reformy Türk vyzval izraelskú vládu, aby pozastavila proces jej schvaľovania dala priestor širšej diskusii.



Izraelský parlament v utorok posunul do druhého čítania kontroverznú reformu súdnictva, proti ktorej jej odporcovia už niekoľko týždňov organizujú masové demonštrácie v Tel Avive, Jeruzaleme, Haife a Beeršebe.



Navrhované reformy by umožnili 120-člennému izraelskému parlamentu zrušiť každé rozhodnutie najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou 61 hlasov. Reforma by posilnila aj vplyv politikov pri vymenúvaní sudcov.



Kritici návrhu — vrátane predsedníčky najvyššieho súdu Ester Hajutovej — odsúdili reformu ako útok na nezávislosť izraelského súdnictva.