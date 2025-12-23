< sekcia Zahraničie
Türk vyzval jemenských povstalcov na prepustenie pracovníkov OSN
Na prepustenie pracovníkov OSN pred niekoľkými dňami vyzval aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý zároveň odsúdil ich zadržiavanie zo strany povstalcov.
Autor TASR
Ženeva 23. decembra (TASR) - Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyzval jemenských povstalcov húsíov, aby prepustili desiatky pracovníkov agentúr OSN, ktorých zadržiavajú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Türka na sociálnej sieti X.
„Moji kolegovia v Jemene sú naďalej svojvoľne zadržaní – jeden z nich od novembra 2021 –, vystavení zlému zaobchádzaniu a vykonštruovaným obvineniam zo špionáže za svoju prácu v oblasti ľudských práv,“ napísal Türk. Húsíov vyzval na okamžité a bezpodmienečné prepustenie pracovníkov v oblasti ľudských práv a humanitárnej pomoci.
Húsíovia zadržiavali zamestnancov OSN a humanitárnych pracovníkov pôsobiacich v krajine pre podozrenia zo špionáže pre Izrael aj v minulosti, avšak od začiatku vojny v Pásme Gazy počet takýchto prípadov stúpol.
AFP v utorok informovala, že húsíovia a medzinárodne uznávaná jemenská vláda sa dohodli na výmene väzňov, ktorá by sa mala týkať celkovo takmer 3000 osôb vrátane siedmich obyvateľov Saudskej Arábie. Dohodu uzavreli po takmer dvojtýždňových rokovaniach v ománskej metropole Maskat. Omán zohráva kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ v tomto konflikte, ktorý trvá už viac ako desať rokov.
