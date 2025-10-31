Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. október 2025Meniny má Aurélia
< sekcia Zahraničie

Türk vyzval USA na zastavenie útokov na lode v Karibiku

.
Na snímke komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Foto: TASR/AP

Deklarovaným cieľom Washingtonu je zabrániť vstupu drog na územie Spojených štátov.

Autor TASR
Ženeva 31. októbra (TASR) - Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk v piatok kritizoval americké útoky na lode v Karibiku a Tichom oceáne pre podozrenia z pašovania drog. Označil ich za neprijateľné a vyzval na ich zastavenie, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Deklarovaným cieľom Washingtonu je zabrániť vstupu drog na územie Spojených štátov. Türk vyzval na vyšetrenie útokov a uviedol, že podľa doterajších informácií bolo pri nich zabitých od začiatku septembra viac než 60 ľudí.

„Tieto útoky a ich narastajúce ľudské obete sú neprijateľné,“ vyhlásila hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová. Podľa nej Türk poukázal na to, že americké útoky v Karibiku a Tichom oceáne porušujú medzinárodné právo v oblasti ochrany ľudských práv.

„Spojené štáty musia tieto útoky zastaviť a prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabránili zabíjaniu ľudí na palubách týchto lodí,“ dodala Shamdasaniová na tlačovej konferencii v Ženeve.

Pentagón minulý týždeň oznámil nasadenie lietadlovej lode USS Gerald R. Ford a ďalších plavidiel vo vodách v blízkosti Latinskej Ameriky s cieľom bojovať proti organizáciám pašujúcim drogy. Odborníci podľa agentúry Reuters tvrdia, že zvýšenie vojenskej prítomnosti USA ďaleko presahuje potreby takýchto operácií.

Úderná skupina lodí bola rozšírená o ďalších približne 10.000 vojakov a obrovskú palebnú silu ku zložkám pôsobiacim v oblasti: torpédoborcom s riadenými strelami, stíhačkám F-35, ponorke na jadrový pohon a približne 6500 vojakom. Ministerstvo obrany pod vedením Peta Hegsetha zatiaľ nevysvetlilo, prečo je takáto palebná sila potrebná pre protidrogové misie.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník