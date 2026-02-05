< sekcia Zahraničie
Türk vyzval vládu Burkiny Faso, aby zrušila zákaz politických strán
Türk vyhlásil, že tieto záväzky sú dôležité a je potrebné ich urýchlene premeniť na konkrétne opatrenia.
Autor TASR
Ženeva 5. februára (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (OHCHR) Volker Türk vo štvrtok vyzval vládu Burkiny Faso na zastavenie represií voči občianskej spoločnosti a zrušenie svojho plánu zakázať všetky politické strany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Namiesto zákazu politických strán a väznenia ľudí za vyjadrovanie svojich názorov, potrebujú predstavitelia v Burkine Faso otvoriť priestor pre občiansku spoločnosť vrátane humanitárnych aktérov,“ uviedol Türk vo svojom vyhlásení.
Predstavitelia tejto západoafrickej krajiny majú podľa jeho slov rešpektovať slobodu prejavu a združovania sa, a zrušiť zákazy činnosti politických strán v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami a povinnosťami.
Vládnuca junta minulý týždeň oznámila, že plánuje rozpustiť všetky politické strany, ktorých činnosť pozastavila po vojenskom prevrate v roku 2022.
Türkov úrad uviedol, že vláda v Burkine Faso minulý rok pozastavila aktivity niekoľkých národných a medzinárodných organizácií, a to buď bez vysvetlenia, alebo na základe vágnych tvrdení napríklad o neoprávnenom zbieraní dát.
V júli tiež schválila nový reštriktívny zákon týkajúci sa slobody združovania sa a v novembri zase vydala nový dekrét, ktorým vyžaduje od mimovládnych organizácií a asociácií, aby si otvorili účty výlučne v štátnej banke.
OHCHR upozorňuje na to, že kombinovaný efekt pozastavení a rozhodnutí „prudko obmedzil činnosť občianskej spoločnosti v krajine“.
Aj keď burkinské úrady minulý rok prepustili niekoľko svojvoľne zadržaných ľudí, OHCHR naďalej dostáva správy o „násilných zmiznutiach a svojvoľných zatýkaniach“ ľudí v tejto africkej krajine. „Medzi obeťami sú novinári, členovia súdnictva, lídri a členovia politických strán či organizácií občianskej spoločnosti,“ tvrdí.
OHCHR pripomenul, že v pláne, na ktorom sa OSN a vláda Burkiny Faso dohodli v decembri 2025, sa vláda zaviazala rešpektovať ľudské práva a ukončiť beztrestnosť v kontexte bezpečnostných a vojenských operácií.
Türk vyhlásil, že tieto záväzky sú dôležité a je potrebné ich urýchlene premeniť na konkrétne opatrenia.
„Úrady musia zrušiť reštriktívne opatrenia, dovoliť a uľahčiť rýchly a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci pre všetkých tých v krajine, ktorí sú v núdzi, a bezpodmienečne prepustiť svojvoľne zadržané osoby,“ uviedol Türk.
Vysoký komisár OSN zároveň vyzval na stíhanie ľudí zodpovedných za závažné porušenia ľudských práv.
„Namiesto zákazu politických strán a väznenia ľudí za vyjadrovanie svojich názorov, potrebujú predstavitelia v Burkine Faso otvoriť priestor pre občiansku spoločnosť vrátane humanitárnych aktérov,“ uviedol Türk vo svojom vyhlásení.
Predstavitelia tejto západoafrickej krajiny majú podľa jeho slov rešpektovať slobodu prejavu a združovania sa, a zrušiť zákazy činnosti politických strán v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami a povinnosťami.
Vládnuca junta minulý týždeň oznámila, že plánuje rozpustiť všetky politické strany, ktorých činnosť pozastavila po vojenskom prevrate v roku 2022.
Türkov úrad uviedol, že vláda v Burkine Faso minulý rok pozastavila aktivity niekoľkých národných a medzinárodných organizácií, a to buď bez vysvetlenia, alebo na základe vágnych tvrdení napríklad o neoprávnenom zbieraní dát.
V júli tiež schválila nový reštriktívny zákon týkajúci sa slobody združovania sa a v novembri zase vydala nový dekrét, ktorým vyžaduje od mimovládnych organizácií a asociácií, aby si otvorili účty výlučne v štátnej banke.
OHCHR upozorňuje na to, že kombinovaný efekt pozastavení a rozhodnutí „prudko obmedzil činnosť občianskej spoločnosti v krajine“.
Aj keď burkinské úrady minulý rok prepustili niekoľko svojvoľne zadržaných ľudí, OHCHR naďalej dostáva správy o „násilných zmiznutiach a svojvoľných zatýkaniach“ ľudí v tejto africkej krajine. „Medzi obeťami sú novinári, členovia súdnictva, lídri a členovia politických strán či organizácií občianskej spoločnosti,“ tvrdí.
OHCHR pripomenul, že v pláne, na ktorom sa OSN a vláda Burkiny Faso dohodli v decembri 2025, sa vláda zaviazala rešpektovať ľudské práva a ukončiť beztrestnosť v kontexte bezpečnostných a vojenských operácií.
Türk vyhlásil, že tieto záväzky sú dôležité a je potrebné ich urýchlene premeniť na konkrétne opatrenia.
„Úrady musia zrušiť reštriktívne opatrenia, dovoliť a uľahčiť rýchly a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci pre všetkých tých v krajine, ktorí sú v núdzi, a bezpodmienečne prepustiť svojvoľne zadržané osoby,“ uviedol Türk.
Vysoký komisár OSN zároveň vyzval na stíhanie ľudí zodpovedných za závažné porušenia ľudských práv.