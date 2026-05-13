< sekcia Zahraničie
Türk žiada vyšetrenie útokov na civilistov v Nigérii
Nigérijská armáda a gangy, proti ktorým bojuje, zabili v nedeľu približne 100 civilistov, potvrdili viaceré tamojšie zdroje pre AFP.
Autor TASR
Ženeva 13. mája (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v stredu vyzval na nezávislé vyšetrenie správ o tom, že pri samostatných útokoch nigérijskej a čadskej armády v severnej Nigérii zahynuli desiatky civilistov. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Nigérijská armáda a gangy, proti ktorým bojuje, zabili v nedeľu približne 100 civilistov, potvrdili viaceré tamojšie zdroje pre AFP.
Pobočka Amnesty International v Nigérii informovala o najmenej 100 mŕtvych po útokoch nigérijskej armády na trhovisko v štáte Zamfara, ktorý údajne ovládajú zločinecké gangy. Obyvateľ susednej obce stanovil počet obetí na 117.
„Som šokovaný správami, že letecké útoky nigérijskej armády na trhovisko v... štáte Zamfara si 10. mája vyžiadali najmenej 100 civilných obetí a mnoho ďalších zranených,“ uviedol Türk.
Dodal, že je „znepokojený a zarmútený“ aj správami o veľkom počte mŕtvych civilistov pri útokoch, ktoré od piatku podnikajú čadské stíhačky proti džihádistikej organizácii Boko Haram. Bombardovanie si údajne vyžiadalo desiatky mŕtvych nigérijských rybárov, ktorí pracovali na ostrovoch v močiaroch kontrolovaných touto skupinou.
„Je kľúčové, aby nigérijské aj čadské úrady vykonali rýchle, dôsledné, nezávislé a nestranné vyšetrovania týchto znepokojujúcich incidentov,“ pokračoval Türk.
Predstavitelia oboch krajín musia zároveň „zabezpečiť, aby boli osoby zodpovedné za akékoľvek porušenia práv postavené pred súd v súlade s medzinárodnými normami“.
Vysoký komisár oznámil, že „obe armády naliehavo vyzval, aby prijali všetky možné opatrenia a zabránili ublíženiam na civilistoch“.
„Ich vojenské operácie, vrátane tých proti Boko Haram a ISWAP (Islamskému štátu v provincii Západná Afrika) musia byť uskutočnené v plnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv,“ dodal Türk.
„Civilisti a civilné objekty nikdy nemôžu byť terčom útokov,“ uzavrel.
Nigérijská armáda a gangy, proti ktorým bojuje, zabili v nedeľu približne 100 civilistov, potvrdili viaceré tamojšie zdroje pre AFP.
Pobočka Amnesty International v Nigérii informovala o najmenej 100 mŕtvych po útokoch nigérijskej armády na trhovisko v štáte Zamfara, ktorý údajne ovládajú zločinecké gangy. Obyvateľ susednej obce stanovil počet obetí na 117.
„Som šokovaný správami, že letecké útoky nigérijskej armády na trhovisko v... štáte Zamfara si 10. mája vyžiadali najmenej 100 civilných obetí a mnoho ďalších zranených,“ uviedol Türk.
Dodal, že je „znepokojený a zarmútený“ aj správami o veľkom počte mŕtvych civilistov pri útokoch, ktoré od piatku podnikajú čadské stíhačky proti džihádistikej organizácii Boko Haram. Bombardovanie si údajne vyžiadalo desiatky mŕtvych nigérijských rybárov, ktorí pracovali na ostrovoch v močiaroch kontrolovaných touto skupinou.
„Je kľúčové, aby nigérijské aj čadské úrady vykonali rýchle, dôsledné, nezávislé a nestranné vyšetrovania týchto znepokojujúcich incidentov,“ pokračoval Türk.
Predstavitelia oboch krajín musia zároveň „zabezpečiť, aby boli osoby zodpovedné za akékoľvek porušenia práv postavené pred súd v súlade s medzinárodnými normami“.
Vysoký komisár oznámil, že „obe armády naliehavo vyzval, aby prijali všetky možné opatrenia a zabránili ublíženiam na civilistoch“.
„Ich vojenské operácie, vrátane tých proti Boko Haram a ISWAP (Islamskému štátu v provincii Západná Afrika) musia byť uskutočnené v plnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv,“ dodal Türk.
„Civilisti a civilné objekty nikdy nemôžu byť terčom útokov,“ uzavrel.