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Türk zostáva vysokým komisárom OSN pre ľudské práva
Za predĺženie mandátu šéfa OHCHR hlasovalo 144 členských štátov vrátane Slovenska, zvyšku EÚ alebo Číny.
Autor TASR
New York 25. júla (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v piatok veľkou väčšinou schválilo predĺženie funkčného obdobia šéfa Úradu OSN pre ľudské práva (OHCHR) Volkera Türka o ďalšie štyri roky, a to napriek nesúhlasu USA, Ruska a Izraela. Türk otvorene kritizuje Ruskom vyvolanú vojnu na Ukrajine, konanie Izraela v Pásme Gazy a vyzval na vyšetrenie úmrtí v amerických imigračných zariadeniach. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
Za predĺženie mandátu šéfa OHCHR hlasovalo 144 členských štátov vrátane Slovenska, zvyšku EÚ alebo Číny. Proti bolo 10 štátov a 13 sa zdržalo. Predĺženie o štyri roky navrhol generálny tajomník OSN António Guterres. Alternatívny návrh Ruska predĺžiť Türkovi mandát iba do konca tohto roka bol zamietnutý, ako aj návrh Spojených štátov hlasovanie odložiť.
Rakúskemu právnikovi Türkovi mal pôvodný mandát uplynúť v októbri. Stane sa prvým šéfom OHCHR, ktorý bude vo funkcii dve štvorročné funkčné obdobia.
Jeff Bartos, zástupca USA pre manažment a reformu OSN, kritizoval predĺženie Türkovho mandátu z procesných aj vecných dôvodov a obvinil Guterresa, že proces urýchlil.
„Ak toto zhromaždenie bude tolerovať prekračovanie procesných mantinelov, dohody za zatvorenými dverami a zneužitie funkcií v OSN, bude to mať dôsledky. Spojené štáty okamžite prehodnotia svoje angažovanie, účasť a financovanie,“ varoval tesne pred hlasovaním.
Hlasovanie podľa Reuters poukázalo na pokračujúce spory medzi administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a OSN. Trump po návrate do Bieleho domu obmedzil financovanie agentúr OSN a vystúpil z desiatok jej organizácií.
Za predĺženie mandátu šéfa OHCHR hlasovalo 144 členských štátov vrátane Slovenska, zvyšku EÚ alebo Číny. Proti bolo 10 štátov a 13 sa zdržalo. Predĺženie o štyri roky navrhol generálny tajomník OSN António Guterres. Alternatívny návrh Ruska predĺžiť Türkovi mandát iba do konca tohto roka bol zamietnutý, ako aj návrh Spojených štátov hlasovanie odložiť.
Rakúskemu právnikovi Türkovi mal pôvodný mandát uplynúť v októbri. Stane sa prvým šéfom OHCHR, ktorý bude vo funkcii dve štvorročné funkčné obdobia.
Jeff Bartos, zástupca USA pre manažment a reformu OSN, kritizoval predĺženie Türkovho mandátu z procesných aj vecných dôvodov a obvinil Guterresa, že proces urýchlil.
„Ak toto zhromaždenie bude tolerovať prekračovanie procesných mantinelov, dohody za zatvorenými dverami a zneužitie funkcií v OSN, bude to mať dôsledky. Spojené štáty okamžite prehodnotia svoje angažovanie, účasť a financovanie,“ varoval tesne pred hlasovaním.
Hlasovanie podľa Reuters poukázalo na pokračujúce spory medzi administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a OSN. Trump po návrate do Bieleho domu obmedzil financovanie agentúr OSN a vystúpil z desiatok jej organizácií.