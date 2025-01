Turkish Airlines obnoví po vyše desiatich rokoch lety do Damasku

Ankara/Damask 16. januára (TASR) - Letecká spoločnosť Turkish Airlines na budúci týždeň po viac ako desiatich rokoch obnoví lety do sýrskeho Damasku, oznámil v stredu generálny riaditeľ tureckej spoločnosti. TASR informuje podľa agentúry AP.



Turkish Airlines by mala začať lietať do hlavného sýrskeho mesta trikrát týždenne od 23. januára. Oznámenie nasledovalo po návšteve nového sýrskeho ministra zahraničných vecí Asada Hasana Šíbáního, ktorý v tureckej Ankare rokoval s tamojším prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ďalšími predstaviteľmi krajiny.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan tiež v stredu naznačil plány na opätovné otvorenie tureckého konzulátu v sýrskom meste Aleppo. Ankara už minulý mesiac oznámila, že po 12 rokoch opäť otvorí svoje veľvyslanectvo v Damasku.



Fidan vyzval na zrušenie medzinárodných sankcií proti Sýrii s cieľom podporiť základné verejné služby a uľahčiť obnovu vojnou zničenej krajiny.



"Ak sa sankcie zrušia, proces normalizácie krajiny sa urýchli a vytvoria sa podmienky, ktoré umožnia miliónom Sýrčanov vrátiť sa do svojej krajiny," myslí si Fidan.