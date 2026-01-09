Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turkish Airlines zrušila päť letov z Istanbulu do Teheránu

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dôvodom sú protesty, ktoré vypukli v reakcii na rastúce životné náklady a predstavujú výzvu pre tamojšie úrady.

Autor TASR
Istanbul 9. januára (TASR) - Letecká spoločnosť Turkish Airlines zrušila päť piatkových letov z tureckého Istanbulu do iránskeho hlavného mesta Teherán. Dôvodom sú protesty, ktoré vypukli v reakcii na rastúce životné náklady a predstavujú výzvu pre tamojšie úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Z aplikácie letiska v Istanbule vyplýva, že zrušených bolo aj päť ďalších letov prevádzkovaných iránskymi aerolíniami. Turecké úrady sa k situácii v susednom Iráne zatiaľ oficiálne nevyjadrili.

Podľa údajov webu Flight Radar sa vo štvrtok večer lietadlo Turkish Airlines smerujúce do Šírázu a spoločnosti Pegasus do Mašhadu počas letu otočili a vrátili z iránskeho vzdušného priestoru.

Iránska vláda už pred vypuknutím demonštrácií vzdorovala vážnej hospodárskej kríze spôsobenej dlhodobými medzinárodnými sankciami a zároveň sa spamätávala z júnovej leteckej vojny s Izraelom. Súčasnú vlnu protestov vyvolal prudký pokles hodnoty iránskej meny. Začiatkom roka 2026 výmenný kurz za jeden dolár výrazne prekročil 1,4 milióna rialov, v čase iránskej revolúcie v roku 1979 to bolo približne 70 rialov. Demonštrácie sa začali 28. decembra v Teheráne a neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí krajiny.

Vláda reagovala odpojením internetu a medzinárodných telefónnych hovorov, čo sťažuje kontakt medzi občanmi. Podľa iránskej organizácie pre ľudské práva IHRNGO bolo počas protestov zabitých najmenej 45 demonštrantov vrátane ôsmich mladistvých.
