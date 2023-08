Turkménske aerolínie pozastavili lety do Moskvy

Aškabat 2. augusta (TASR) - Turkménska štátna letecká spoločnosť v stredu dopoludnia pozastavila všetky letecké spojenia s Moskvou z bezpečnostných dôvodov. Rozhodla sa tak po nedávnych útokoch ukrajinských dronov na ruskú metropolu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Vzhľadom na situáciu v moskovskom vzdušnom priestore a na základe vyhodnotenia rizík v súvislosti s leteckou bezpečnosťou sme sa rozhodli pozastaviť všetky lety Turkménskych aerolínií na linke Aškabat – Moskva – Aškabat," napísala letecká spoločnosť vo vyhlásení.



Lietadlá turkménskych aerolínií budú namiesto do Moskvy dočasne lietať do Kazane, ktorá je od ruskej metropoly vzdialená viac ako 700 kilometrov.



Rusko počas uplynulých dní oznámilo, že nad Moskvou a v jej blízkosti zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov. Nehlásilo však žiadne obete na životoch ani zranených. V utorok zasiahli drony v obchodnej štvrti Moscow City tú istú výškovú budovu, do ktorej narazilo bezpilotné lietadlo už v noci na nedeľu. V dôsledku dronových útokov bola nakrátko prerušená aj prevádzka moskovského medzinárodného letiska Vnukovo.



Kyjev sa k zodpovednosti za tieto útoky bezprostredne neprihlásil.