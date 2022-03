Turkménsko: Nový prezident, syn predošlého lídra, sa ujal funkcie

Ašchabad 19. marca (TASR) - Nový turkménsky prezident Serdar Berdymuchamedov, syn doterajšieho autokratického prezidenta Gurbangulyho Berdymuchamedova, sa v sobotu oficiálne ujal svojho úradu. Na inauguračnej ceremónii sľúbil, že bude pokračovať v politickom kurze svojho otca, vrátane zachovania medzinárodnej neutrality tejto stredoázijskej krajiny, informuje agentúra AFP.



Štyridsaťročnému Serdarovi Berdymuchamedovi odovzdalo v predčasných voľbách z minulej soboty hlas 73 percent voličov. Syn doterajšieho lídra tak porazil ďalších osem ďalších kandidátov, ktorí sa uchádzali o post hlavy štátu.



Predošlý prezident, 64-ročný Gurbanguly Berdymuchamedov, stál na čele tamojšieho režimu už 15 rokov. V prezidentskom kresle vystriedal Saparmurata Nijazova, ktorý bol prezidentom od roku 1990. Vo februári však oznámil, že hodlá odstúpiť z funkcie. Predčasné voľby boli následne vypísané na 12. marca.



Turkménsko, ktoré disponuje bohatými zásobami zemného plynu, je podľa AFP jednou z najrepresívnejších a najuzavretejších krajín sveta. Všeobecne sa vie iba málo o tom, ako tamojší režim robí každodenné rozhodnutia.



Na Serdara Berdymuchamedova si obyvatelia Turkménska zvykli v posledných rokoch, keď vo svojej politickej kariére začal zbierať povýšenia. Do volieb teraz kandidoval z pozície ako podpredsedu vlády so širokým ekonomickým portfóliom a tiež ako člen bezpečnostnej rady krajiny. Jeho rivali boli málo známi štátni zamestnanci, ktorí nemali takmer žiadnu predvolebnú kampaň, uvádza AFP.



Serdar Berdymuchamedov je v Turkménsku tiež šéfom združení propagujúcich tzv. turkménskeho alabaja (známeho aj ako stredoázijský pastiersky pes) a achaltekinského koňa. Tieto dve plemená sú v Turkménsku taktiež nástrojom štátnej propagandy, približuje AFP.



Nový prezident ich spomenul aj vo svojom inauguračnom prejave, pričom uviedol, že Turkménsko tieto plemená "uchová a bude ďalej rozmnožovať".



Jeho otec, Gurbanguly Berdymuchamedov, by mal teraz ostať predsedom hornej komory parlamentu, a teda aj druhým najvyššie postaveným činiteľom v krajine.