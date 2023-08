Turkménsko pre obavy o bezpečnosť pozastavuje lety do Moskvy

Moskva 6. augusta (TASR) - Turkménska štátna letecká spoločnosť Turkmenistan Airlines v sobotu oznámila, že do konca októbra predlžuje pozastavenie svojich letov do Moskvy v dôsledku obáv o bezpečnosť. Tie súvisia s nedávnym nárastom počtu dronových útokov v ruskej metropole, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AP.



Pozastavenie letov medzi turkménskym hlavným mestom Ašchabad a Moskvou zostane v platnosti do 28. októbra "v súvislosti so situáciou vo vzdušnom priestore Moskvy a na základe posúdenia rizika v záujme zaistiť letovú bezpečnosť," uviedli turkménske aerolínie vo vyhlásení.



Pozastavenie letov, o ktorom Turkménsko prvý raz informovalo tento týždeň v stredu, malo pôvodne trvať iba do 22. augusta, pripomína AP.



Spoločnosť Turkmenistan Airlines v sobotu tiež spresnila, že lety medzi Ašchabadom a Moskvou budú miesto ruskej metropoly lietať do vyše 700 kilometrov vzdialeného mesta Kazaň.



Rusko počas uplynulých dní oznámilo, že nad Moskvou a v jej blízkosti zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov. Nehlásilo však žiadne obete na životoch ani zranených. V utorok zasiahli drony v obchodnej štvrti Moscow City tú istú výškovú budovu, do ktorej narazilo bezpilotné lietadlo už v noci na nedeľu. V dôsledku dronových útokov bola nakrátko prerušená aj prevádzka moskovského medzinárodného letiska Vnukovo.